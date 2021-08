Il dirigente portoghese è volato in Inghilterra per cercare di sbloccare la trattativa con il Chelsea dopo la cessione di Dzeko all'Inter. L'attaccante inglese aveva chiesto tempo visto l'interesse dell'Arsenal

Missione inglese per Tiago Pinto. Dopo la partenza di Edin Dzeko direzione Milano per firmare con l'Inter, il general manager giallorosso è partito alla volta di Londra per cercare di sbloccare la trattativa che coinvolge Tammy Abraham. L'attaccante di proprietà del Chelsea è l'obiettivo numero uno della Roma per il post Dzeko, ma tutto ruota attorno alla volontà del giocatore visto che i giallorossi hanno già un accordo con i blues. Per questo motivo Pinto è volato da Roma a Londra, per tentare l'accelerata decisiva nell'operazione.