Adesso è ufficiale: Stefano Sensi è un nuovo giocatore della Sampdoria . L'affare - definito già da settimane - è stato concluso con qualche giorno di ritardo sulla tabella di marcia a causa dell'infortunio di Correa. Alla fine l'Inter ha dato il via libera al trasferimento alla Sampdoria del centrocampista ex Sassuolo classe 1995, che adesso avrà una seconda parte di stagione per ritrovare più spazio. La formula per il passaggio alla Samp è il prestito secco fino a giugno 2022 , quando Sensi potrà tornare all'Inter e provare a convincere Simone Inzaghi a concedergli maggiore spazio.

I numeri di Stefano Sensi in Italia

Cresciuto nel settore giovanile del Cesena, Stefano Sensi fa il suo esordio in Serie A il 21 agosto del 2016, con la maglia del Sassuolo, che lo acquista nella stessa estate per più di cinque milioni di euro. Con la maglia neroverde, Sensi si fa conoscere per il suo talento: in tre stagioni, Sensi disputa sessantotto partite ufficiali, segnando cinque gol. Poi la chiamata dell'Inter, che lo acquista nell'estate del 2019 riscattandolo poi un anno dopo per una cifra complessiva superiore a 25 milioni di euro: con l'Inter l'avventura parte bene, poi qualche problema fisico gli impedisce di avere continuità. Con la maglia nerazzurra le presenze sono 52, con quattro gol segnati. L'ultimo all'Empoli, decisivo per la qualificazione ai quarti di Coppa Italia. Adesso la ripartenza a tinte blucerchiate, per riconquistare minuti, fiducia e anche la nazionale di Mancini.