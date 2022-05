Integration Heroes, asta palloni per beneficenza

Anche l’arte scende in campo al fianco degli Integration Heroes capitanati da Samuel Eto’o, per la Fondazione del campione camerunense e Slums Dunk di Bruno Cerella e Tommaso Marino. Tre artisti personalizzeranno live tre palloni della Lega Serie A che, inseriti in speciali teche, verranno poi messi all’asta. La partita benefica si giocherà lunedì 23 maggio a San Siro, live su Sky Sport Calcio e Sky Sport Uno dalle ore 20 SHEVA CON GLI INTEGRATION HEROES Condividi

Integration Heroes Match, l’incontro di beneficenza in programma lunedì 23 maggio a San Siro, organizzato da Samuel Eto’o, sarà l’occasione per vedere o rivedere in campo volti noti della storia presente e passata del calcio come Francesco Totti, Javier Zanetti Andrea Pirlo, Filippo Inzaghi, Clarence Seedorf, Andriy Shevchenko, Paulo Dybala, Júlio César e Maicon. La partita sarà trasmessa su Sky Sport Calcio e Sky Sport Uno, in streaming su NOW e in chiaro su TV8 a partire dalle ore 20 con un ampio pre partita.

Parte del ricavato all'associzione di Eto'o e di Bruno Cerella e Tommaso Marino leggi anche Eto'o: "L'Inter, scudetto possibile. Mou vincerà" Parte del ricavato dell’evento sarà devoluto in beneficenza a due associazioni. Una è la Samuel Eto’o Foundation, che ha condotto una serie di progetti legati all’istruzione, educazione, cooperazione e sviluppo dei bambini in Camerun, utilizzando il calcio come strumento sociale. La seconda è Slums Dunk di Bruno Cerella e Tommaso Marino, il primo cestista argentino in forza al Reyer Venezia Mestre, il secondo giocatore del Legnano Basket Knights. L’associazione è nata per migliorare le condizioni di vita di ragazzi e bambini che abitano nelle zone socialmente ed economicamente più arretrate del pianeta e ora opera attivamente anche in Italia, con progetti di rigenerazione urbana.

Palloni della Serie A diventeranno opere d'arte. Andranno all'asta A favore dell’integrazione scenderanno in campo anche tre artisti contemporanei: Mr. Savethewall (Deodato Arte), Oscar Brum (Looking For Art) e Giorgio Mussati (Bit Gallery), che personalizzeranno live a bordo campo tre palloni della Lega Serie A, che verranno successivamente messi all’asta in favore delle due associazioni. Inizialmente semplici “attrezzi del mestiere”, successivamente opere d’arte grazie all’intervento degli artisti contemporanei, i palloni saranno collocati in preziose teche create da 𝔊𝔞𝔦𝔫 ℭ𝔲𝔰𝔱𝔬𝔪.