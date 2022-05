Pjanic: "Dybala sarebbe perfetto per la Roma"

"La Roma deve fare un passo avanti, con qualche campione in più". Il consiglio ai giallorossi arriva da Miralem Pjanic che spinge un giocatore nella capitale: Paulo Dybala . Il centrocampista, tornato al Barcellona dopo il prestito al Besiktas, conosce bene l'argentino, suo compagno di squadra alla Juventus. Dopo Totti, anche Pjanic vedrebbe bene la Joya alla Roma: " Dybala e la Roma sarebbero perfetti l'uno per l'altra - spiega il centrocampista in un'intervista a La Repubblica - Giocatori come Paulo migliorano le squadre e lui migliorerebbe sicuramente la Roma. Mi farebbe piacere vederlo lì".

"Non aver vinto nulla con la Roma è un grande dolore"

Intanto la Roma si prepara alla finale di Conference League. Un match che potrebbe riportare un titolo nella capitale, il tassello che è mancato nell'esperienza in giallorosso di Pjanic: "Non aver vinto nulla con la Roma è un grande dolore - ammette il bosniaco - Avevamo una squadra fortissima, ma purtroppo ogni anno partivano sempre giocatori importanti. Il ds Sabatini ha fatto un grandissimo lavoro. La Juventus però faceva stagioni inimmaginabili, lo scudetto per noi era un obiettivo. Ci mancava una società che potesse gestire quello che succedeva intorno alla squadra, levarci un po' di pressione. Alla Juve, invece, la società molto forte, mette i giocatori nella miglior condizione per vincere, per concentrarsi solo sul campo".