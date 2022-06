Dopo il ritorno in Premier League, i Reds hanno chiuso un affare da record con l'acquisto di Taiwo Awoniyi per 20 milioni, la cifra più alta spesa nella storia del club. L'attaccante nigeriano è reduce da un'ottima stagione con l'Union Berlino ed era stato cercato da diversi club europei CALCIOMERCATO, NEWS E TRATTATIVE LIVE Condividi

Dopo esser tornato in Premier League a distanza di 23 anni, il Nottingham Forest mette a segno il primo vero colpo per la prossima stagione. Si tratta di un acquisto record per la cifra spesa. È ufficiale infatti l'arrivo di Taiwo Awoniyi - attaccante classe 1997 - dall'Union Berlino per 20 milioni di euro, la cifra più alta spesa nella storia del club. Un acquisto importante per gli inglesi, che si sono assicurati un attaccante reduce da 25 gol in due anni con l'Union Berlino, di cui 15 nell'ultima stagione di Bundesliga. Dopo la firma di un contratto quinquennale, Awoniyi ha rilasciato le prime parole da calciatore del Nottingham Forest: "Mi sento benissimo e sono molto felice di essere qui. Ho visto il progetto del club e non vedo l'ora di iniziare. Ciò che mi ha convinto a venire qui sono stati i diversi incontri con l'allenatore (Steve Cooper, ndr). È molto ambizioso e dedito al suo lavoro. Lo vedo come una persona ideale per la mia crescita". Poi l'attaccante nigeriano ha parlato di cosa vuol dire per lui giocare con il Nottingham Forest: "Quando ripenso alle partite con l'Union Berlino, ho sempre pensato a una questione di squadra. Quando guardo il Nottingham Forest e guardo la storia del club, lo è ancora di più. Questo è il posto in cui voglio stare e sono pronto. Ogni attaccante vuole fare gol, ma io sono pronto a lavorare per la squadra, a lottare su ogni pallone, a vincere ogni sfida, questo è il mio stile ed è per questo che sono qui".

Steve Cooper: "Crediamo tanto in lui" leggi anche Kean, sondaggi da Fulham e Nottingham Forest Vista la grande stagione, Awoniyi ha ricevuto l'interesse di tanti club europei, ma alla fine ha scelto il Nottingham. Per questo motivo Steve Cooper, allenatore del club, ha aggiunto: "C'è stato molto interesse per Taiwo da parte di altri club della Premier League e di altri club in tutta Europa, quindi siamo felici che alla fine abbia scelto il Nottingham Forest. Negli ultimi mesi i nostri assistenti hanno monitorato da vicino i suoi progressi. È un giocatore in cui crediamo davvero e non vediamo l'ora che riesca a esprimere il suo potenziale e diventi un grande attaccante della Premier League con il Nottingham Forest".

I numeri di Awoniyi leggi anche Il Nottingham Forest torna in Premier dopo 23 anni Taiwo Awoniyi ha iniziato la sua carriera tra i professionisti al Liverpool nel 2015, ma senza mai esordire. In seguito è passato in prestito in diversi club europei, tra cui FSV Frankfurt, NEC, Mouscron, Gent e Mainz 05. Successivamente è passato all'Union Berlino in prestito nella stagione 2020-21, decidendo di trasferirsi a titolo definitivo la scorsa estate. Nei due anni con l'Union Berlino i suoi numeri parlano chiaro: 25 gol in 65 presenze, ma soprattutto 20 in 43 partite in tutte le competizioni in questa stagione. Con i suoi 15 gol in Bundesliga, ha contribuito al quinto posto ottenuto dall'Union Berlino e alla conseguente qualificazione in Europa League. Adesso per lui c'è una nuova esperienza in Premier League con uno storico club.