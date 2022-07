Il futuro di Matthijs De Ligt continua a tenere banco in casa Juventus . Dopo l'interesse del Chelsea - che comunque continua a rimanere vivo -, nelle ultime ore anche il Bayern Monaco si è fatto avanti per il difensore olandese. I bavaresi hanno portato avanti i primi contatti con il club bianconero, culminati con un' offerta . Resta da capire, però, se il Bayern arriverà alla cifra richiesta dalla Juventus (il giocatore ha una clausola rescissoria da 125 milioni di euro e solo un'offerta sostanziosa verrebbe presa in considerazione) e se il giocatore, eventualmente, deciderà di accettare o meno. La Juventus , in ogni caso, ha ribadito di non volere contropartite . E dalla decisione sul futuro di De Ligt dipenderà il mercato dei bianconeri.

Entro questa settimana ecco Pogba. E Di Maria...

Intanto la Juventus ha chiuso da tempo la trattativa per il ritorno a parametro zero a Torino di Paul Pogba. Il centrocampista francese, che in vacanza sta continuando ad allenarsi e che in più di un'occasione a mezzo social ha mandato dei messaggi anche non troppo velati, è pronto a riabbracciare i colori bianconeri ed è atteso in Italia nel fine settimana. E il "Polpo" potrebbe non essere l'unico ad arrivare: anche Angel Di Maria, sempre più vicino alla Juve, potrebbbe giungere in Italia entro questa settimana.