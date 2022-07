Primo giorno "ufficiale" della nuova stagione per la Juve, che riabbraccia tutti i nazionali: al J Medical si è presentato anche Matthijs De Ligt, al centro di voci di mercato (è nel mirino di Bayern Monaco e Chelsea). L'olandese si è fermato a salutare i tifosi, che gli hanno chiesto a gran voce di restare: "Non andare via, vinciamo la Champions" CALCIOMERCATO, NEWS E TRATTATIVE LIVE Condividi

Matthijs De Ligt è tornato a Torino. L'olandese si è presentato di buon mattino al J Medical per le visite mediche di rito in vista della nuova stagione (il raduno vero e poprio dei bianconeri è iniziato domenica 10 luglio). L'ex Ajax, nel mirino del Bayern Monaco e del Chelsea, è stato acclamato dai fan presenti alla Continassa. Il difensore si è fermato, ha firmato qualche autografo e ha subito ricevuto un messaggio dai tifosi: "Resta con noi, non andare al Bayern: vinciamo la Champions League", il desiderio espresso dalla gente. Dopo l'olandese al J Medical soo arrivati anche Bonucci, Alex Sandro, Szczesny e Locatelli.

L'offerta del Bayern Monaco per De Ligt vedi anche Pure il Bayern su De Ligt: prima offerta alla Juve Non solo il Chelsea, da tempo interessato a De Ligt. Negli ultimi giorni si è fatto avanti con decisione anche il Bayern Monaco, che ha recapitato una prima offerta alla dirigenza della Juventus. Il club bianconero vuole monetizzare il più possibile, forte della clausola rescissoria da 125 milioni di euro. Per questo la società presieduta da Andrea Agnelli ha già ribadito di non voler accettare contropartite tecniche nell'affare.

Zaniolo e De Ligt, futuro intrecciato leggi anche Zaniolo salta l'amichevole: out per lombalgia Dal futuro di De Ligt e dal suo possibile "sacrificio" dipende anche il mercato della Juventus. Dopo l'annuncio ufficiale di Angel Di Maria e quello atteso nelle prossime ore di Paul Pogba, il club bianconero resta vigile anche sul fronte Zaniolo. Senza la cessione del difensore olandese, la Juve non potrà presentare un'offerta alla Roma per l'azzurro (i giallorossi chiedono almeno 40 milioni). Nei giorni scorsi il direttore sportivo Federico Cherubini ha incontrato gli agenti del giocatore: un summit preliminare per studiare la possibile formula dell'operazione. Tutto, però, ruota intorno a De Ligt e alla sua permanenza. I tifosi hanno già deciso, se fosse per loro l'olandese deve restare. Ma lui cosa deciderà di fare in caso di offerta soddisfacente per la Juventus?