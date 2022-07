"C'è stato un incontro con il Bayern , ma al momento è ancora un giocatore della Juve. Nel calcio può succedere di tutto, ma se dovesse partire la società si farà trovare pronta per il sostituto ". Così Massimiliano Allegri sulla possibile cessione di Matthijs de Ligt nella conferenza stampa di presentazione della tournée estiva dei bianconeri negli Stati Uniti. Il centrale ex Ajax è al centro delle voci di mercato, soprattutto dopo il blitz a Torino del ds del Bayern Monaco Salihamidzic . Un incontro cordiale, ma non certo risolutivo. Si continua a trattare, anche se la distanza tra la richiesta (100 milioni di euro) e l'offerta (70) è ancora importante. E la Juve non vuole arretrare, forte di una clausola rescissoria da 125 mln .

Allegri: "Più forti con i nuovi acquisti"

Allegri ha parlato anche degli arrivi di Di Maria, Pogba e Gatti. "Lo scorso anno non abbiamo vinto nessun trofeo. Quest'anno partiamo per vincere e con Di Maria, Pogba, Gatti e i rientri di Chiesa e McKennie siamo più forti. Sarà importante l'approccio alla stagione, in particolare i primi tre mesi". E a proposito di McKennie Allegri ha sottolineato l'importanza dell'americano: "Weston è un giocatore importante - ha proseguito -. Purtroppo l'anno scorso ha subito un infortunio". L'allenatore bianconero ha anche fatto il punto sugli infortunati: "Non saranno in tournée Chiesa, Arthur e Kaio Jorge, ancora indisponibili. Chiesa dovrebbe tornare a settembre, ma con questi infortuni bisogna andare cauti. Penso possa essere al 100 per cento da gennaio".