Il Napoli lavora con il Sassuolo per provare a chiudere l'affare Raspadori in prestito con obbligo di riscatto. In giornata ci sono stati nuovi contatti tra i club: gli azzurri arriveranno a offrire 30 milioni come parte fissa, resterà da stabilire quale sarà la composizione dei bonus, che dovrebbero essere legati alla qualificazione in Champions nei prossimi anni e al rendimento del giocatore