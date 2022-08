Nel caso di nuovo risultato negativo in campionato (sabato sera c'è la gara contro il Genoa al Ferraris) dopo il ko all'esordio, la società giallorossa potrebbe cambiare in panchina: Daniele De Rossi pista concreta per sostituire eventualmente Caserta

Una sconfitta all’esordio al Vigorito contro il Cosenza (0-1) che potrebbe aver lasciato il segno nell’ambiente Benevento . In caso di risultato negativo nella prossima giornata del campionato di Serie B contro il Genoa al Ferraris (sabato ore 20.45), la società campana potrebbe optare per un cambio di guida tecnica: la pista più concreta per sostituire eventualmente Fabio Caserta è quella che porta a Daniele De Rossi .

È assistente tecnico del Ct Mancini

L’ex capitano della Roma – attualmente è assistente tecnico del Ct della Nazionale azzurra Roberto Mancini – è stato in più occasioni in passato vicino a iniziare per la prima volta l’avventura da allenatore (contatti con Palermo, Pisa e Cagliari durante questa estate), e adesso c’è questa nuova opportunità Benevento all’orizzonte. Molto però dipenderà dalla prova e dal risultato che la formazione allenata da Fabio Caserta metterà in campo contro il Genoa nella seconda giornata di Serie B.