La lite tra Thomas Tuchel e Antonio Conte in Chelsea-Tottenham è solo l'ultima di una lunga serie che ha visto protagonisti loro malgrado tanti big: da Mourinho a Ferguson, da Mancini a Guardiola, da Klopp e a Simeone. Fino alla celebre pedata di Baldini al collega Di Carlo in Parma-Catania. Ecco una rassegna con tutto il meglio del loro peggio. E non mancano alcuni "insospettabili"...

CONTE-TUCHEL, IL VIDEO DELLA DOPPIA RISSA