Chiuso il "caso" Zaniolo, il ds della Roma ha parlato in conferenza stampa affrontando l'argomento e analizzando il mercato giallorosso in generale: "Non sono del tutto contento di come è andata, ma non so se si poteva fare meglio. Se Zaniolo fosse andato al Bournemouth sarebbe arrivato un altro giocatore"

Il "caso" Zaniolo, il mercato, il rapporto con Mourinho e le ambizioni della Roma: chiusa la "telenovela" di gennaio, con la cessione dell'attaccante al Galatasaray, il ds giallorosso Tiago Pinto ha parlato in conferenza stampa per mettere chiarezza: "Siamo arrivati a una soluzione che non è male per nessuna delle due parti. Non sono del tutto contento ma non sono certo che si potesse fare meglio . Pensavo di prendere più soldi dalla cessione di Zaniolo? Non mi nascondo dalle mie responsabilità e dico certamente di sì. Una settimana fa era arrivata un'offerta più grande, ma purtroppo con tutto quello che è successo abbiamo trovato solo questa soluzione, che in fin dei conti non è male per nessuna delle parti".

Se Zaniolo fosse andato al Bournemouth...

approfondimento

Le tappe della rottura tra la Roma e Zaniolo

"Soddisfatto del mercato? No. In tutte le altre finestre di mercato sentivo che la squadra era migliorata, oggi non posso dire lo stesso perché abbiamo perso tre giocatori e ne abbiamo presi due. Aspettiamo il rientro di Wijnaldum come fosse un rinforzo. Su Zaniolo: è stata una situazione difficile da gestire. Avevamo trovato una soluzione che poteva fare piacere a tutti, ma non siamo riusciti a fare le cose come volevamo. Se avesse accettato il Bournemouth sarebbe arrivato un altro giocatore ma non dico chi per rispetto suo e del club in cui è andato.



Il Financial Fair Play non è uno scherzo, è una cosa reale, e fare mercato così è una cosa difficile. Con l’offerta del Bournemouth avremmo potuto rafforzare la squadra, non siamo riusciti. Con tutta la mia umiltà: se qualcuno dopo quello che è successo a gennaio pensa che Zaniolo sia andato via per la mancanza del rinnovo di contratto, c'è qualcosa che non va. E' stato amato da questa città, rifiutarsi di giocare per la Roma va oltre ogni trattativa. Nicolò non è la causa di tutti i problemi della Roma: siamo rimasti tutti delusi dal suo atteggiamento ma la Roma è più grande di lui, di me e di tutti.



Ziyech? Non sono bravo a dire bugie: avevamo parlato con il suo procuratore e con il Chelsea: non è il giocatore a cui accennavo prima ma era una delle ipotesi e mi è spiaciuto per quello che gli è successo all'ultimo giorno di mercato (il passaggio al Psg saltato all'ultimo istante, ndr)"



Per me il mercato è importante al 20-30%, mi fido dell’allenatore e dei giocatori che abbiamo e penso che ci sono le condizioni per fare bene fino a fine stagione".