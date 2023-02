Ottime notizie in casa bianconera: l'incontro con l'agente del difensore brasiliano è terminato positivamente, intesa raggiunta per il rinnovo di contratto fino al 2025 (con opzione per il 2026). Fondamentale la volontà di Danilo, che non ne ha fatto una questione economica ma di legame con la Juve

La Juventus e Danilo ancora insieme. In scadenza di contratto a giugno 2024, l’agente del difensore bianconero ha parlato con la società in un incontro terminato positivamente. Raggiunto l'accordo per il rinnovo fino al 2025 con opzione per il 2026, ottima notizia per i bianconeri che potranno affidarsi ancora al nazionale verdeoro. Lo stipendio del giocatore resterà invariato: Danilo non ne ha fatto una questione economica ma, piuttosto, di legame con la Juve.