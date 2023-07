Atalanta, ufficiale la cessione di Boga

I nerazzurri ed il Nizza hanno ufficializzato l'accordo per Boga che ha firmato con i francesi. Prime dichiarazioni per il 26enne: "Sentivo che era giunto il momento per me di tornare in Francia e, in Francia, il progetto che mi entusiasmava era quello dell'OGC Nice. Sono completamente in sintonia con il discorso che mi è stato fatto dai leader. I dialoghi che ho potuto avere con Francesco Farioli, che conoscevo molto bene al Sassuolo, hanno confermato la mia scelta. Il club è ambizioso, lo sono anch'io. Vengo a giocare molto velocemente e ad aiutare la squadra ad andare più in alto possibile".