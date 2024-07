La dirigenza giallorossa è alla ricerca di un centravanti per sostituire Lukaku tornato al Chelsea. Tra i profili che piacciono c’è quello di Alexander Sorloth, gigante norvegese classe 1995 attualmente in forza al Villarreal. Una trattativa comunque complicata visto che il club spagnolo lascerebbe partire la punta soltanto con il pagamento della clausola rescissoria fissata a 38 milioni di euro

La Roma ha chiesto informazioni al Villarreal per provare a portare in giallorosso Alexander Sorloth . Il centravanti norvegese, classe 1995, è uno dei profili che la dirigenza sta valutando per sostituire Romelu Lukaku, tornato al Chelsea dopo la fine del prestito. Una trattativa che però si preannuncia particolarmente difficile visto che il club spagnolo non ha intenzione di lasciar partire la punta se non con il pagamento della clausola rescissoria fissata a 38 milioni di euro.

I numeri di Sorloth

Gigante alto 1.95, il norvegese ha segnato 23 gol nell’ultima stagione in Liga, mettendo a referto anche sei assist. Sempre nel campionato 2023/24, Sorloth ha siglato ben quattro reti in una sola partita e non era un match banale visto che le ha segnate al Real Madrid nel 4-4 dello scorso maggio. Per lui anche 18 gol in 53 gare in nazionale dove fa coppia con Erling Haaland. Il suo contratto con il Villarreal scadrà nel giugno del 2028.