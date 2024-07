È la giornata di Matias Soulé alla Roma. Partito nel tardo pomeriggio di domenica dall'aeroporto di Torino-Caselle dopo il permesso ottenuto dalla Juventus, il 21enne argentino era arrivato poco dopo le 22 a Fiumicino. Entusiasmante l'accoglienza dei tifosi giallorossi, accorsi in centinaia per manifestare tutto il loro affetto per l'attaccante che diventerà un nuovo giocatore della Roma. Un abbraccio simile a quello destinato poche ore prima al direttore sportivo Florent Ghisolfi. In mattinata Soulé ha svolto le visite mediche, ora è attesa la firma e l'annuncio ufficiale del club.

