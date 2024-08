La MotoGP riparte da Silverstone, dove è il giorno della conferenza piloti: alle 17 Bagnaia, Martin e Marquez parleranno LIVE su Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW. Nella seconda parte spazio ad Aleix Espargaro, vincitore della gara 2023, insieme con Raul Fernandez e Joan Mir, freschi di rinnovo di contratto rispettivamente con Aprilia Trackhouse e Honda. Ha rinnovato anche Rins, che sarà pilota Yamaha fino al 2026. Intanto i team hanno svelato le livree vintage ispirate al passato che vedremo in pista domenica