I principali colpi di mercato a gennaio in Europa e nel mondo

In Arabia pochi colpi con effetti speciali, ma comunque da primato: l'ex Aston Villa Duran approda all'Al-Nassr di CR7 e Pioli per una cifra vicina ai 77 milioni di euro (record mondiale della sessione). L'Al-Ahli ha risposto con Galeno dal Porto per circa 50. Più movimento il mercato in altri continenti: Danilo ha lasciato la Juve (ma non per il Napoli), passando al Flamengo, mentre l'ex Inter Gabigol ha salutato proprio il Flamengo per il Cruzeiro. L'ex United Ander Herrera vola al Boca, mentre l'ex viola Martinez Quarta firma col River. Ziyech lascia il Galatasaray e va in Qatar, mentre a firmare col Gala è Morata, e Belotti sceglie il Benfica. Ma i riflettori sono stati tutti sullo storico ritorno di Neymar nel suo Santos: l'ex stella di Barça e Psg ha risolto il contratto col l'Al-Hilal (90 milioni di cartellino e solo sette partite giocate) e si è preso la storica 10 di Pelé.