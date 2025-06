Non si ferma la campagna di rafforzamento del Manchester City che ha già effettuato sette acquisti da gennaio a oggi, per una spesa superiore ai 250 milioni. E non è ancora finita: a breve si chiuderà il colpo Reijnders dal Milan. Al Mondiale per Club, dove affronterà anche la Juve, a disposizione di Guardiola vedremo una squadra quasi rivoluzionata rispetto a quella che aveva iniziato la passata stagione

