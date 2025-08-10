Sunderland e Burnley, le due neopromosse in Premier che spendono più delle big
L'inizio della Premier League (su Sky) si avvicina dopo il solito mercato di spese faraoniche per le inglesi. Non hanno dominato solo Liverpool e Arsenal: anche due delle tre neopromosse come Sunderland e Burnley hanno sborsato, e parecchio. Rispettivamente 98 e 90 milioni di spesa (al saldo contando anche le entrate). Molto più di tante big europee e… dell'intera Serie A!
- Il Sunderland è tornato in Premier dopo una lunga assenza di 9 anni, per il Burnley si è trattato di un immediato ritorno; e nessuna delle due vuole scendere di nuovo. Da qui le spese, folli o quasi. Al momento (e siamo "solo" al 10 di agosto) il Sunderland è a quota 98,9 milioni di euro investiti (tra i 141,4 spesi per gli acquisti e i 42,5 incassati per le cessioni), mentre il Burnley è quota 90,65 milioni (125,5 e 35). Sono due neopromosse, ma sono nella top 10 del mercato estivo mondiale!
- Il Sunderland di Le Bries ha piazzato nove colpi, tra questi anche Xhaka, che piaceva pure al Milan per il suo nuovo centrocampo. L'ex Leverkusen è stato pagato 15 milioni di euro. I colpi più cari sono stati Habib Diarra dallo Strasburgo per 31,5 e Adingra dal Brighton per 24, e c'è anche il riscatto a 23 milioni di Le Fée dalla Roma. D'altro canto, hanno incassato ben 30,5 milioni dalla cessione di Jobe Bellingham, fratellino di Jude, al Dortmund.
- Spese: 141,4 milioni
- Incassi: 42,5 milioni
- Saldo: -98,9 milioni
- La squadra di Parker ha invece fatto spesa attingendo soprattutto all'infinita rosa del Chelsea: sono arrivati Ugochukwu per 28,7 milioni, Broja per 23 e il riscatto di Humphreys per altri 14; mentre dalla Lazio hanno pescato Tchaouna per 15,15. Totale di ben dieci acquisti. Per 31 è invece partito (anzi tornato dove era cresciuto) il portiere James Trafford, destinazione Man City.
- Spese: 125,65 milioni
- Incassi: 35 milioni
- Saldo: -90,65 milioni
Ma ecco un elenco di big del calcio che hanno speso meno una di loro, o di entrambe…
- Strano ma vero, anche il Liverpool dei super investimenti (125 milioni per Wirtz e 80 per Ekitiké) al saldo ha investito meno del Sunderland (ma non del Burnley). Pesano infatti gli incassi per le cessioni di Luis Diaz al Bayern e Nuñez in Arabia.
- Sì, anche il Chelsea in realtà ha speso una marea di soldi per i cartellini dei giocatori: quasi 300 milioni, ma a fronte di quasi 250 incassati dagli esuberi (molti finiti al Burnley, tra l'altro…).
- Anche perché i catalani si sono mossi pochissimo: dentro il portiere Joan Garcia dall'Espanyol per 25 milioni, 23 invece quelli incassati da tre cessioni.
- Spesi 153 in entrata (Baena, Hancko, Cardoso e Almada), ma anche una settantina incassati (Lino, Vermereen, Mouriño, Riquelme e Correa).
- La squadra perfetta del triplete aveva sicuramente bisogno di pochi ritocchi. L'unico in entrata ha lasciato un po' tutti di sorpresa, visto che si tratta di un portiere. Chevalier è stato pagato 40 milioni ed è stato l'unico vero innesto.
- Per Luis Diaz del Liverpool hanno speso, eccome: 70 milioni di cartellino; ma ne sono entrati 35 per Tel (Tottenham) e 9 per Aznou (Everton).
- Una delle pochissime big d'Europa con un saldo addirittura in positivo. È arrivato il fratellino di Bellingham, Jobe (proprio dal Sunderland), ma la cessione di Gittens al Chelsea ha cambiato il segno da negativo a positivo.
- Solo il Como (-90,35 mln contro i -90,65 del Burnley) tiene testa, ma tutte le squadre del campionato italiano, big comprese, hanno speso meno delle due neopromosse-scatenate della Premier (il parametro è sempre il saldo tra acquisti e cessioni)
- Como -90,35
- Juve -54,5
- Inter -45
- Cagliari -25,7
- Sassuolo -13,55
- Pisa -11,9
- Lazio -8,28
- Cremonese -7,75
- Roma -5,75
- Fiorentina +1,45
- Lecce +1,55
- Verona +2,55
- Napoli +15,35
- Torino +21,4
- Atalanta +24,25
- Parma +25
- Genoa +32
- Milan +32,8
- Udinese +39,6
- Bologna +61
- Manchester United -229,7 mln
- Arsenal -216,2 mln
- Real Madrid -165,5 mln
- Manchester City -143,9 mln
- Al-Qadsiah -116,06 mln
- Tottenham -110,1 mln
- SUNDERLAND -98,9 mln
- Liverpool -97,38
- BURNLEY -90,65 mln