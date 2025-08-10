L'inizio della Premier League (su Sky) si avvicina dopo il solito mercato di spese faraoniche per le inglesi. Non hanno dominato solo Liverpool e Arsenal: anche due delle tre neopromosse come Sunderland e Burnley hanno sborsato, e parecchio. Rispettivamente 98 e 90 milioni di spesa (al saldo contando anche le entrate). Molto più di tante big europee e… dell'intera Serie A!

