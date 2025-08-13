Donnarumma-Psg, è addio: da Mbappé a Kvaratskhelia, i commenti su Instagram
Tutti schierati “dalla parte” di Gigio Donnarumma, dopo la decisione da parte del Psg di non puntare più su di lui: compagni di squadra con cui ha condiviso il trionfo in Champions, ma anche ex come Mbappé e Pastore, hanno fatto sentire il loro sostegno al portiere italiano tramite messaggi sui social: semplici ma ricchi di significato. Dai ringraziamenti agli attestati di stima, ecco le reazioni dei giocatori del Psg dopo l’addio di Gigio
- DEMBELE': "Grazie di tutto numero uno".
L'attaccante protagonista dell'ultima stagione del Psg sceglie un messaggio in italiano. Ma non è l'unico
- VITINHA: "Grazie mille Shisho"
- KVARATSKHELIA: "Grazie per tutto fratello"
- KIMPEMBE: "Grande Gigione"
- HAKIMI: "Uno di Noi"
- DOUE': "El mejor, merci Gigio"
- ZAIRE EMERY: "Merci Gigio"
- ASENSIO: "Shishooooo grande".
Rientrato al Psg questa estate dopo la stagione in prestito all'Aston Villa, tra le grandi parate di Donnarumma "decisive" nel cammino in Champions dell'ultima stagione se ne ricorda proprio una su di lui
- MBAPPE'. Tra i tanti cuori "social" ricevuti, spicca quello dell'attaccante del Real Madrid, ex Psg, compagno di squadra di Donnarumma per tre stagioni. Un messaggio semplice ma significativo
- PASTORE. E anche un grande ex come il "Flaco" Pastore si è voluto "schierare" dalla parte di Donnarumma
- MARQUINHOS. Il capitano del Psg invece ha affrontato la questione parlando a Sky Sport: "Sappiamo com’è il calcio, che soprattutto nel momento del mercato è un po’ difficile. È stato un grande giocatore per noi, merita tutto il meglio nella sua vita. Grande persona e grande uomo, ha rispettato molto questo club però il calcio è così e delle volte non possiamo fare troppo"