Tutti schierati “dalla parte” di Gigio Donnarumma, dopo la decisione da parte del Psg di non puntare più su di lui: compagni di squadra con cui ha condiviso il trionfo in Champions, ma anche ex come Mbappé e Pastore, hanno fatto sentire il loro sostegno al portiere italiano tramite messaggi sui social: semplici ma ricchi di significato. Dai ringraziamenti agli attestati di stima, ecco le reazioni dei giocatori del Psg dopo l’addio di Gigio

DONNARUMMA-PSG: GLI SCENARI