Il sito specializzato 'Calcio e Finanza' ha analizzato quali sono i giocatori che impattano di più sui bilanci delle squadre di Serie A nella stagione 2025/26, dati ricavati attraverso lo stipendio lordo e la quota di ammortamento dei cartellini. Davanti a tutti c'è Vlahovic, che pesa 41,7 milioni di euro sui conti della Juventus. E nella top 10 la metà sono del Napoli, che 'iscrive' ben quattro nuovi acquisti

COME CAMBIANO LE FORMAZIONI DI A DOPO IL MERCATO