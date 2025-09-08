Il sito specializzato 'Calcio e Finanza' ha analizzato quali sono i giocatori che impattano di più sui bilanci delle squadre di Serie A nella stagione 2025/26, dati ricavati attraverso lo stipendio lordo e la quota di ammortamento dei cartellini. Davanti a tutti c'è Vlahovic, che pesa 41,7 milioni di euro sui conti della Juventus. E nella top 10 la metà sono del Napoli, che 'iscrive' ben quattro nuovi acquisti
- Stipendio lordo
- Quota di ammortamento, ovvero il processo contabile per cui il costo di acquisto di un giocatore è suddiviso e registrato a bilancio per la durata del suo contratto (e non un'unica uscita nell'anno dell'acquisto).
- Ammortamento: 19.550.500 euro*
- Stipendio netto: 12.000.000 euro
- Stipendio lordo: 22.200.000 euro
- COSTO TOTALE: 41.750.500 euro
- Ammortamento: 14.000.000 euro*
- Stipendio netto: 2.000.000 euro
- Stipendio lordo: 3.700.000 euro
- COSTO TOTALE: 17.700.000 euro
- Ammortamento: 998.840 euro
- Stipendio netto: 9.000.000 euro
- Stipendio lordo: 16.650.000 euro
- COSTO TOTALE: 17.648.840 euro
- Ammortamento: 12.400.000 euro
- Stipendio netto: 2.500.000 euro
- Stipendio lordo: 4.625.000 euro
- COSTO TOTALE: 17.025.000 euro
- Ammortamento: 9.000.000 euro
- Stipendio netto: 6.000.000 euro
- Stipendio lordo: 7.860.000 euro
- COSTO TOTALE: 16.860.000 euro
- Ammortamento: 7.400.000 euro
- Stipendio netto: 5.000.000 euro
- Stipendio lordo: 9.250.000 euro
- COSTO TOTALE: 16.650.000 euro
- Ammortamento: 10.325.400 euro
- Stipendio netto: 4.500.000 euro
- Stipendio lordo: 5.895.000 euro
- COSTO TOTALE: 16.220.400 euro
- Ammortamento: 6.000.000 euro
- Stipendio netto: 5.500.000 euro
- Stipendio lordo: 10.175.000 euro
- COSTO TOTALE: 16.175.000 euro
- Ammortamento: 6.619.778 euro
- Stipendio netto: 5.000.000 euro
- Stipendio lordo: 9.250.000 euro
- COSTO TOTALE: 15.869.778 euro
- Ammortamento: 6.000.000 euro
- Stipendio netto: 5.000.000 euro
- Stipendio lordo: 9.250.000 euro
- COSTO TOTALE: 15.250.000 euro
- Dusan Vlahovic (Juventus): 17,7% sui costi complessivi della rosa
- Lautaro Martinez (Inter): 9%
- Christopher Nkunku (Milan): 8,6%
- Artem Dovbyk (Roma): 7,7%
- Lorenzo Lucca (Napoli): 7,4%