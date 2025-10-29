Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Messi e gli altri sette: l'argentino sceglie i migliori sportivi di sempre

LA SCELTA fotogallery
7 foto

"Tu se un Goat (Greatest Of All Times), quali sono i Goat degli altri sport che tu hai ammirato o studiato?", ha chiesto la testata NBC News a Lionel Messi. L'argentino non si è tirato indietro e ha elencato sette sportivi che, per lui, sono i migliori di tutti i tempi. C'è spazio anche per un altro calciatore: ecco tutti i nomi fatti dall'attaccante dell'Inter Miami e le relative spiegazioni

GLI HIGHLIGHTS DI SKY SPORT

Calcio: altre fotogallery

Non solo Schick: gli ultimi rinnovi in Europa

Calciomercato

Rinnovi ufficiali in Europa: Patrik Schick prolunga col Bayer Leverkusen fino al 2030 dopo una...

73 foto

Europa League: sorteggiati accoppiamenti playoff

Europa League

Nell'Europa League 2025/26 sono stati sorteggiati gli accoppiamenti in vista dei...

22 foto

Champions, sorteggiati gli accoppiamenti playoff

Champions League

La Champions League 2025/26 prende forma: sono stati sorteggiati oggi gli accoppiamenti in vista...

39 foto

Cessioni record dell'Ajax: Hato al 5° posto

CLASSIFICA

Con la vendita di Hato al Chelsea, l’Ajax conferma la sua abilità nello scoprire (o crescere)...

20 foto

La top 11 più preziosa in Arabia: ben 7 ex Serie A

Calciomercato

Ancora protagonista sul mercato, l'Arabia Saudita continua ad accogliere nuovi big a suon di...

12 foto
Vai alla Sezione

Video in evidenza