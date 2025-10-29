Messi e gli altri sette: l'argentino sceglie i migliori sportivi di sempre
"Tu se un Goat (Greatest Of All Times), quali sono i Goat degli altri sport che tu hai ammirato o studiato?", ha chiesto la testata NBC News a Lionel Messi. L'argentino non si è tirato indietro e ha elencato sette sportivi che, per lui, sono i migliori di tutti i tempi. C'è spazio anche per un altro calciatore: ecco tutti i nomi fatti dall'attaccante dell'Inter Miami e le relative spiegazioni
- "Per noi argentini Maradona è il più grande di sempre, per ogni cosa che ha rappresentato. L'ho visto giocare poco da piccolo, ma Diego trascende tutto", ha detto Messi nell'intervista
- "Penso che nel basket Jordan sia stata la stessa cosa che Maradona ha rappresentato nel calcio". L'ex campione dei Bulls è stato il primo nome fatto da Messi dopo Maradona
- "Se penso al basket, mi vengono in mente anche LeBron James e Steph Curry"
- "Sono giocatori che ammiro molto e che penso abbiano dato molto allo sport, ognuno a modo suo"
- "Ho una grande ammirazione per Federer, Nadal e Djokovic"
- "Hanno portato la competizione a un livello che non si era mai visto prima"
- "E' incredibile che siano rimasti competitivi per così tanto tempo e restando a un livello così vicino tra di loro", ha spiegato Messi parlando dei Big Three del tennis