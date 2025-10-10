C'è un sito che mette a confronto ogni singola statistica di Messi e CR7

Introduzione

Messi lo ha rifatto: dopo gli otto titoli di capocannoniere della Liga ha vinto pure quello della MLS, dopo una tripletta e dopo essere salito a quota 29 marcature in America. Per lui è il ventiduesimo titolo di capocannoniere in carriera, due in più di quanti ne abbia vinti Ronaldo. Ma chi batte chi nelle varie statistiche? Anche nelle più piccole e apparentemente insignificanti come: chi ha segnato più volte con parti del corpo che non siano il piede o la testa? C'è una risposta. E un sito chiamato MessivRonaldo.app che sembra architettato dal CERN di Ginevra.

Un piccolo assaggio: Ronaldo ha segnato più di Leo, ma Messi ha una miglior media gol, sui rigori fa meglio uno, l'altro vince sulle punizioni. Chi ha segnato di più dentro e chi fuori area? Chi ha vinto più trofei di squadra e individuali?

