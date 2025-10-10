C'è un sito che mette a confronto ogni singola statistica di Messi e CR7

C'è un sito che mette a confronto ogni singola statistica di Messi e CR7eterno confronto
Introduzione
Messi lo ha rifatto: dopo gli otto titoli di capocannoniere della Liga ha vinto pure quello della MLS, dopo una tripletta e dopo essere salito a quota 29 marcature in America. Per lui è il ventiduesimo titolo di capocannoniere in carriera, due in più di quanti ne abbia vinti Ronaldo. Ma chi batte chi nelle varie statistiche? Anche nelle più piccole e apparentemente insignificanti come: chi ha segnato più volte con parti del corpo che non siano il piede o la testa? C'è una risposta. E un sito chiamato MessivRonaldo.app che sembra architettato dal CERN di Ginevra.
Un piccolo assaggio: Ronaldo ha segnato più di Leo, ma Messi ha una miglior media gol, sui rigori fa meglio uno, l'altro vince sulle punizioni. Chi ha segnato di più dentro e chi fuori area? Chi ha vinto più trofei di squadra e individuali?
Quello che devi sapere
Messi capocannoniere della MLS: batte Ronaldo 22 a 20
Un'altra perla, un'altra tacca su una cintura da campionissimo. Da fenomeno. Anzi, due: Messi e Ronaldo, Ronaldo e Messi. Due mostri che continuano a battagliare, non più come in quei magici anni dove si sfidavano ogni singolo weekend in Spagna, ma a distanza, ancora una volta l'uno a provare a superare l'altro. Messi, in questo senso, allunga su Ronaldo: da 21 sale a quota 22 titoli di capocannoniere in carriera, vincendo per la prima volta il premio in un campionato che non sia la Liga: 29 centri valgono il premio in MLS. Con le 8 volte che è stato Pichichi della Liga, le 6 in Champions e gli altri nelle coppe varie, ha vinto 22 titoli di capocannoniere. Ronaldo (3 volte del campionato spagnolo, una della A, una della Premier e 2 del campionato saudita, oltre a 7 in Champions) è a quota 20.
Ma chi batte l'altro nelle varie statistiche? C'è un sito che mette a confronto ogni singolo, piccolo e anche apparentemente insignificante, numero di Messi e di Cristiano Ronaldo. Benvenuti su MessivRonaldo.app. E c'è di tutto.
Il dettaglio dei titoli di capocannoniere
22 per Messi (28 contando anche le Scarpe d'Oro)
- x8 Liga
- x1 Mls
- x6 Champions League
- x4 Coppa del Re
- x1 Leagues Cup (coppa nazionale Usa)
- x1 Mondiale per Club
- x1 Copa America
- x6 Scarpe d'oro
20 per Ronaldo (24 contando anche le Scarpe d'Oro)
- x3 Liga
- x2 Saudi Pro League
- x1 Serie A
- x1 Premier League
- x7 Champions League
- x1 Coppa del Re
- x1 FA Cup
- x2 Mondiale per Club
- x2 Europei
- x4 Scarpa d'oro
La statistica all time sui gol: Ronaldo a +60 su Messi
Ma veniamo al grande teatro di sfida e alla grande domanda: chi ha segnato di più? Qui è contato tutto, ma proprio tutto, escludendo (e giustamente) soltanto le amichevoli coi club, ma contando quelle con la nazionale, oltre ad ogni singola rete in ogni partita di campionato o coppe varie coi club e nel mondo dei pro. Dalle prime firme portoghesi di Ronaldo a quelle più recenti tra Usa e Arabia: chi vince? Risposta: Ronaldo, in quanto a gol. Messi, in quanto a media gol… Ricordano sempre che ci passano due anni tra i rispettivi esordi: nel 2002 quello di CR7, nel 2004 quello di Leo.
- 949 gol di Ronaldo vs 889 gol di Messi
- 399 assist di Messi vs 259 assist di Ronaldo
- 1.292 partite per Ronaldo vs 1.130 partite per Messi
- Un gol ogni 104 minuti per Messi vs un gol ogni 111 minuti per Ronaldo
- Un gol/assist ogni 72 minuti per Messi vs un gol/assist ogni 87 minuti per Ronaldo
Con club e nazionale Ronaldo è sempre primo
Filtrando soltanto per club vince sempre Ronaldo: 806 gol a 775, con Messi che però ne ha fatto uno ogni 99 minuti contro l'uno ogni 109 minuti di Ronaldo. Nei soli campionati Ronaldo ha fatto 577 gol, trentuno in più di Messi che ne ha fatti 546, mentre in Champions League — dove la corsa è ormai chiusa da anni — CR7 è il re con 140 centri a 129. Ronaldo ne ha fatti 143 col Portogallo e Messi 114 con l'Argentina. Nei Mondiali vince Messi 13 a 8, mentre tra Europei e Copa America sono 14 a 14. Perfettamente bilanciato... come tutto dovrebbe essere.
Destro, sinistro, testa, dentro e fuori area
Vi state iniziando a fare un'idea del grado di approfondimento di queste statistiche? Ecco, allora guardate la foto qui sotto e pensate che… di tutti quei gol in carriera Messi ne ha fatti 747 di sinistro (mentre Ronaldo 181), ma Ronaldo ne ha fatti 610 di destro (e Messi 110). Ronaldo è a quota 156 di testa (Messi 28), ma Leo ne ha segnati 4 (a 2) con 'altre parti del corpo', tipo quello di petto all'Estudiantes nel Mondiale per Club 2009 o quello di mano (citazione maradoniana) contro l'Espanyol nel 2007. Messi ne ha segnati 103 da fuori area (punizioni escluse), Ronaldo 72. CR7 però ne ha registrati 635 dentro l'area contro i 605 di Messi.
Nel 2025 sta facendo meglio Leo
Torniamo all'attualità. Al momento è un po' difficile confrontare le stagioni sportive, visto che quella americana è annuale e sta andando verso la sua conclusione, mentre quella araba è allineata ai campionati europei ed è appena cominciata. Ad ogni modo, l'anno solare 2025 (per ora) premia Leo: 39 gol a 33 ma, questa volta, la statistica si ribalta sulla media: CR7 sta segnando una volta ogni 96 minuti, Messi ogni 100.
Messi ha vinto dieci trofei in più
46 a 36, per la precisione. Dieci in più di CR7. E stiamo parlando di ogni singolo trofeo coi club e con la nazionale, quindi di squadra.
Così divisi: 13 campionati per Messi contro i 7 di Ronaldo, che però ha vinto una Champions in più: 5 a 4. 7 a 6 per l'argentino nelle coppe nazionali, 9 a 7 per Messi nelle supercoppe nazionali e pareggio 3-3 nelle Supercoppe europee. Ronaldo ha più Mondiali per Club (4-3), mentre è 1-1 nella voce 'altre coppe ufficiali per club' (la League Cup di Messi a Miami e l'Arab Club Champions Cup di Ronaldo con l'Al-Nassr). Messi ha vinto 4 trofei con l'Argentina: oltre a Mondiale e due Cope America è contata anche la Finalissima contro l'Italia, come per Ronaldo (3 totali col suo Portogallo) sono contate le due Nations League, oltre all'Europeo, ovvio. Messi ha vinto anche un Mondiale U20 e le Olimpiadi del 2008. Totale 46 a 36.
C'è un rigore da calciare? Meglio darlo a Ronaldo
E poi tantissime curiosità, quasi infinite. Chi va meglio nei rigori? E chi in generale ma senza contare i rigori? Immergiamoci nelle statistiche: Messi in carriera ha contribuito — tra gol e assist — a 1.288 gol, Ronaldo "solo" a 1.208. CR7 ha registrato 66 triplette contro le 60 di Messi (l'ultima, tra l'altro, freschissima con l'Inter Miami nella giornata che lo ha consacrato capocannoniere della MLS). Rigori? Meglio Ronaldo: 178 a 112. Soprattutto CR7 ha una media migliore: ne ha calciati 213 con una precisione dell'83,6%, Messi ne ha calciati 144 col 77,8% di infallibilità. Ma — e qui c'è un dato interessante — Leo ha segnato più gol in carriera di Ronaldo togliendo i rigori dall'equazione: 777 a 771.
Punizioni: Messi ne ha segnate 5 in più, CR7 ne ha calciate 100 in più
Oppure: volete sapere quante punizioni hanno segnato? E quante ne hanno calciate? E la lista completa di ogni singola partita in cui hanno segnato su punizione? MessivRonaldo.app vi dà la risposta. Il titolo va all'argentino: 69 gol su punizione a 64, con una media di una rete ogni 16,4 partite contro quella di 20,2 partite di Ronaldo. Prendendo i dati disponibili solo sui campionati c'è anche il numero dei tentativi: Messi ne ha segnate 44 su 500, Ronaldo 38 (sei in meno di Leo) ma sulla la bellezza di 597 tentativi (97 più di Leo!).
Il curioso dato sugli Expected Goals
Ronaldo calcia più di Messi: da quanto il dato è disponibile (cioè dalla stagione 2009/10, relativo a campionati e Champions League) Ronaldo ha tirato 3.447 volte, Messi 3.139, con una miglior precisione: per fare un gol a Leo servono 5,45 tiri, a Ronaldo ne servono 6,43. E poi il magico dato degli Expected Goals, cioè quell'algoritmo — lo ricordiamo per i marziani appena sbarcati sul pianeta terra che ancora non lo conoscessero — che calcola quante reti avrebbe ragionevolmente dovuto segnare un calciatore in base alla pericolosità dei tiri. Tradotto: un numero di gol superiore al dato degli Expected Goals è sinonimo di bravura e cinismo, o più semplicemente di aver trovato la rete con un tiro dal coefficiente di difficoltà molto alto (tipo da lontanissimo), al contrario un numero inferiore significherebbe essersi 'mangiati' un po' di gol. Ecco, senza grandi sorprese: Ronaldo ha una media superiore di 4,6, cioè ha segnato 4,6 gol in più di quelli che 'avrebbe dovuto fare'. Il numero di Messi è strabiliante: ha segnato 33,1 gol in più di quelli che 'avrebbe dovuto segnare'.
Chi è il migiore?
Poi ci sono, chiaramente, tante altre statistiche che riflettono i due stili di gioco diversi. Ad esempio: Messi ha completato più dribbling (dati su campionati + Champions): 3.093 contro 1.655. Ronaldo ha vinto più duelli aerei: 737 a 121. Altri numeri: Ronaldo ha segnato più 'gol partita' risultando decisivo da una situazione di pareggio: 230 a 188 e contribuito a portare più punti alle sue squadre: 2.213 a 1.898.
Quindi i Palloni d'Oro: 8 a 5 per Messi, ma questo lo sapevano già tutti, mentre contando ogni singolo trofeo individuale della carriera — che nel conto include di tutto, come i titoli di capocannoniere appena visti, i Fifa World Player e pure i Gran Galà del Calcio AIC o il titolo di "argentino della decade", trofei logicamente in palio solo per uno dei due — è Messi a vincere, di poco: 221 a 201. Chi sia il migliore lo lasciamo decidere a voi.