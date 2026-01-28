 Squadre col settore giovanile più prezioso per valore giocatori aggregato | Sky Sport
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Le squadre col settore giovanile più prezioso per valore giocatori aggregato. Classifica

cies fotogallery
28 foto

Il Cies, l'Osservatorio sul calcio, ha stilato la classifica dei club più preziosi per valore stimato aggregato dei giocatori sotto contratto - in prima squadra o in prestito - che sono cresciuti nel proprio settore giovanile (per chi ha trascorso almeno tre stagioni tra i 15 e i 21 anni in due club diversi, ad esempio Yildiz, solo la prima squadra è stata considerata come vivaio). Ecco il valore delle italiane e la top 20, in cui rientrano due club di Serie A

CALCIOMERCATO: LE NEWS DI OGGI E LE TRATTATIVE LIVE

ALTRE FOTOGALLERY

Venezia, ufficiale l'arrivo di Dagasso dal Pescara

Calciomercato

Il Venezia comunica l'arrivo di Dagasso dal Pescara. Abruzzesi che, in attesa...

49 foto

Playoff Champions: i possibili incroci (per ora)

LA PROIEZIONE

È il giorno della Champions, con l'ultima giornata della League Phase tutta in contemporanea....

16 foto

Tammy Abraham torna all'Aston Villa dopo 7 anni

Calciomercato

Tammy Abraham torna all'Aston Villa dopo sette anni. Dro, talentino del Barcellona, passa a...

51 foto

Lazio, ufficiale l'arrivo di Maldini dall'Atalanta

Calciomercato

La Lazio ha ufficializzato l'arrivo in prestito di Daniel Maldini dall'Atalanta. Ufficiale anche...

35 foto

Lorenzo Insigne torna al Pescara

Calciomercato

Lorenzo Insigne torna al Pescara dopo 14 anni. Dopo otto anni in Italia con le maglie di Palermo...

31 foto

Video in evidenza

    Calciomercato: Ultime Notizie

    Calciomercato, ultime news di oggi in diretta

    live Calciomercato

    Qui tutta la giornata di calciomercato attraverso le notizie raccolte dalla squadra mercato di...

    Calciomercato, news e trattative del 27 gennaio

    BLOG

    Qui tutta la giornata di calciomercato attraverso le notizie raccolte dalla squadra mercato di...

    Lazio, Maldini è a Roma per le visite mediche

    Calciomercato

    Il giocatore - arrivato ieri nella Capitale - è a Villa Mafalda per effetturare le visite...