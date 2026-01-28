Il Cies, l'Osservatorio sul calcio, ha stilato la classifica dei club più preziosi per valore stimato aggregato dei giocatori sotto contratto - in prima squadra o in prestito - che sono cresciuti nel proprio settore giovanile (per chi ha trascorso almeno tre stagioni tra i 15 e i 21 anni in due club diversi, ad esempio Yildiz, solo la prima squadra è stata considerata come vivaio). Ecco il valore delle italiane e la top 20, in cui rientrano due club di Serie A

CALCIOMERCATO: LE NEWS DI OGGI E LE TRATTATIVE LIVE