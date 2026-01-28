Le squadre col settore giovanile più prezioso per valore giocatori aggregato. Classifica
Il Cies, l'Osservatorio sul calcio, ha stilato la classifica dei club più preziosi per valore stimato aggregato dei giocatori sotto contratto - in prima squadra o in prestito - che sono cresciuti nel proprio settore giovanile (per chi ha trascorso almeno tre stagioni tra i 15 e i 21 anni in due club diversi, ad esempio Yildiz, solo la prima squadra è stata considerata come vivaio). Ecco il valore delle italiane e la top 20, in cui rientrano due club di Serie A
- Valore aggregato giocatori cresciuti nel settore giovanile: 22 milioni
- giocatori sotto contratto: 6
- il più prezioso: Antonio Vergara (9 milioni)
- Valore aggregato giocatori cresciuti nel settore giovanile: 23 milioni
- giocatori sotto contratto: 6
- il più prezioso: Alessandro Circati (19 milioni)
- Valore aggregato giocatori cresciuti nel settore giovanile: 25 milioni
- giocatori sotto contratto: 6
- il più prezioso: Jeff Ekhator (12 milioni)
- Valore aggregato giocatori cresciuti nel settore giovanile: 28 milioni
- giocatori sotto contratto: 9
- il più prezioso: Fabio Miretti (24 milioni)
- Valore aggregato giocatori cresciuti nel settore giovanile: 35 milioni
- giocatori sotto contratto: 12
- il più prezioso: Niccolò Pisilli (26 milioni)
- Valore aggregato giocatori cresciuti nel settore giovanile: 37 milioni
- giocatori sotto contratto: 8
- il più prezioso: Gvidas Gineitis (26 milioni)
- Valore aggregato giocatori cresciuti nel settore giovanile: 82 milioni
- giocatori sotto contratto: 16
- il più prezioso: Pietro Comuzzo (35 milioni)
- Valore aggregato giocatori cresciuti nel settore giovanile: 88 milioni
- giocatori sotto contratto: 13
- il più prezioso: Marco Carnesecchi (36 milioni)
- Valore aggregato giocatori cresciuti nel settore giovanile: 98 milioni
- giocatori sotto contratto: 9
- il più prezioso: Davide Bartesaghi (31 milioni)
- Valore aggregato giocatori cresciuti nel settore giovanile: 101 milioni
- giocatori sotto contratto: 12
- il più prezioso: Joaquin Seys (30 milioni)
- Valore aggregato giocatori cresciuti nel settore giovanile: 104 milioni
- giocatori sotto contratto: 21
- il più prezioso: Georgiy Sudakov* (51 milioni)
- Valore aggregato giocatori cresciuti nel settore giovanile: 104 milioni
- giocatori sotto contratto: 9
- il più prezioso: Jack Hinshelwood (47 milioni)
- Valore aggregato giocatori cresciuti nel settore giovanile: 113 milioni
- giocatori sotto contratto: 21
- il più prezioso: Antonio Silva (32 milioni)
- Valore aggregato giocatori cresciuti nel settore giovanile: 117 milioni
- giocatori sotto contratto: 18
- il più prezioso: Youri Baas (24 milioni)
- Valore aggregato giocatori cresciuti nel settore giovanile: 120 milioni
- giocatori sotto contratto: 19
- il più prezioso: Kees Smit (23 milioni)
- Valore aggregato giocatori cresciuti nel settore giovanile: 124 milioni
- giocatori sotto contratto: 11
- il più prezioso: Francesco Pio Esposito (80 milioni)
- Valore aggregato giocatori cresciuti nel settore giovanile: 126 milioni
- giocatori sotto contratto: 15
- il più prezioso: Rodrigo Mora (64 milioni)
- Valore aggregato giocatori cresciuti nel settore giovanile: 141 milioni
- giocatori sotto contratto: 21
- il più prezioso: Gonçalo Inacio (45 milioni)
- Valore aggregato giocatori cresciuti nel settore giovanile: 186 milioni
- giocatori sotto contratto: 12
- il più prezioso: Pablo Barrios (87 milioni)
- Valore aggregato giocatori cresciuti nel settore giovanile: 204 milioni
- giocatori sotto contratto: 14
- il più prezioso: Warren Zaire-Emery (87 milioni)
- Valore aggregato giocatori cresciuti nel settore giovanile: 205 milioni
- giocatori sotto contratto: 37
- il più prezioso: Jon Martin (35 milioni)
- Valore aggregato giocatori cresciuti nel settore giovanile: 211 milioni
- giocatori sotto contratto: 25
- il più prezioso: Nico Williams (53 milioni)
- Valore aggregato giocatori cresciuti nel settore giovanile: 222 milioni
- giocatori sotto contratto: 12
- il più prezioso: Levi Colwill (67 milioni)
- Valore aggregato giocatori cresciuti nel settore giovanile: 235 milioni
- giocatori sotto contratto: 8
- il più prezioso: Myles Lewis-Skelly (80 milioni)
- Valore aggregato giocatori cresciuti nel settore giovanile: 256 milioni
- giocatori sotto contratto: 11
- il più prezioso: Alvaro Carreras (79 milioni)
- Valore aggregato giocatori cresciuti nel settore giovanile: 284 milioni
- giocatori sotto contratto: 16
- il più prezioso: Jamal Musiala (87 milioni)
- Valore aggregato giocatori cresciuti nel settore giovanile: 286 milioni
- giocatori sotto contratto: 16
- il più prezioso: Nico O'Reilly (92 milioni)
- Valore aggregato giocatori cresciuti nel settore giovanile: 738 milioni
- giocatori sotto contratto: 22
- il più prezioso: Lamine Yamal (335 milioni)