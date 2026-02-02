Offerte Sky
Inter, news calciomercato di oggi: acquisti e cessioni dell'ultimo giorno

Calciomercato

Due tentativi della Lazio per Frattesi respinti, il deposito del contratto di Yanis Massolin (centrocampista classe 2002) che resta in prestito al Modena. Il calciomercato dell'Inter si è chiuso senza fiammate e senza quell'esterno destro cercato per tutta la sessione invernale. Rivivi qui l'ultimo giorno

COME CAMBIANO LE FORMAZIONI DI SERIE A DOPO IL MERCATO

Come cambia l'Inter dopo il mercato

L'undici titolare nerazzurro resta invariato dopo questa sessione di mercato. Guarda invece qui come cambiano le altre formazioni di Serie A

La probabile formazione dell'Inter dopo il mercato

Il riepilogo dell'ultima giornata di mercato

Il mercato di gennaio si è ufficialmente concluso. Ecco cos'è successo oggi lato nerazzurri: arrivato Yanis Massolin dal Modena a titolo definitivo (resterà al Modena fino a fine stagione)

Welcome Massolin: il comunicato dell'Inter

Il comunicato ufficiale del club: "FC Internazionale Milano comunica l'arrivo in nerazzurro di Yanis Massolin dal Modena Football Club 2018. Il centrocampista francese classe 2002 ha sottoscritto un contratto valido fino al 30 giugno 2030: Massolin arriva all'Inter a titolo definitivo e contestualmente si trasferisce a titolo temporaneo fino alla fine della stagione al Modena"

Perisic, colpo mancato: ecco perché è saltato tutto

L'Inter ha tentato concretamente il ritorno di Ivan Perisic dopo l'eliminazione del PSV dalla Champions League, ma l'operazione è naufragata a causa del muro alzato dagli olandesi. Tra schermaglie verbali e brevi aperture, la trattativa si è chiusa con un nulla di fatto, confermando le difficoltà dei nerazzurri nel cogliere le opportunità di gennaio dopo i mancati arrivi di Joao Cancelo, Moussa Diaby e Curtis Jones. Nel video, l'analisi di Luca Marchetti

Ufficiale: Massolin ha firmato con l'Inter

E' stato depositato il contratto di Yanis Massolin. Il centrocampista offensivo francese resterà al Modena in Serie B fino a fine stagione. Operazione a titolo definitivo da 3.5 milioni

Caso Audero, Marotta: "Fuori da San Siro i responsabili"

Il presidente dell'Inter, Beppe Marotta, ha parlato all'ANSA del caso Audero, portiere della Cremonese colpito da un petardo lanciato da un tifoso nerazzurro durante la partita di ieri: "Siamo in stretto contatto con le Autorità competenti per le indagini sull'increscioso incidente di ieri sera a Cremona. Nel momento in cui saranno identificati tutti i responsabili, l'Inter provvederà ad esercitare la clausola di gradimento per impedire il loro ingresso a San Siro. Inoltre procederà nei loro confronti davanti all'autorità giudiziaria"

Mlacic ha firmato con l'Udinese

Branimir Mlacic, difensore classe 2007 dell'Hajduk Spalato a lungo accostato all’Inter in questa sessione di mercato, ha firmato con l'Udinese: è appena stato depositato il suo contratto, come si legge sul sito della Lega Serie A. Operazione a titolo definitivo da 4.5 milioni di euro

Agente Frattesi: "L'Inter non vuole farne a meno"

Giuseppe Riso, agente tra gli altri di Davide Frattesi, ha parlato a Sky Sport della situazione del suo assistito sul mercato: "C’è stato un tentativo della Lazio ma l’Inter non vuole farne a meno in questo momento"

Il calciomercato dell'Inter è chiuso?

Nel VIDEO Alessandro Sugoni ci aggiorna su quello che ci dobbiamo aspettare nelle ultime ore del calciomercato dell'Inter

L'Inter ha preso Jakirovic, ma le altre squadre?

Se ti sei perso gli acquisti delle squadre di Serie A in questa sessione di calciomercato, li puoi leggere tutti qui sotto

L'importanza di Zielinski in questa Inter

Beppe Bergomi analizza i movimenti del centrocampista nerazzurro nel match vinto contro la Cremonese. Guarda il VIDEO

Inter, il percorso in Champions League

Con il calciomercato dell'Inter che non regala novità, ricordiamo il tabellone dei nerazzurri in Champions League. Ai playoff, la squadra di Chivu sfiderà il Bodo Glimt: nel caso di passaggio, agli ottavi ci sarebbe una tra Manchester City e Sporting Lisbona

Inter, cosa aspettarsi a 6 ore e mezza dalla fine del calciomercato

Come aveva detto prima di Cremonese-Inter il presidente Beppe Marotta a Sky, il calciomercato dei nerazzurri dovrebbe essere chiuso. Nelle ultime ore è stato respinto il tentativo della Lazio per Frattesi mentre si è chiusa definitivamente la pista Diaby

Frattesi, tentativo della Lazio: l'Inter fa muro

La Lazio ha provato nelle ultime ore a proporre un prestito oneroso con riscatto a obbligo condizionato a 30 milioni. Ma dopo che il Liverpool non ha aperto alla cessione di Curtis Jones, l'Inter ha deciso di tenere Frattesi.

frattesi

Il fondo PIF ha detto no a tutte le proposte dell'Inter per Diaby

Confermato il muro da parte del fondo PIF per Diaby dell'Al Ittihad: rimarrà in Arabia. Il mercato dell'Inter non dovrebbe, quindi, avere scossoni in queste ultime ore di calciomercato.

L'ex Inter Vecino lascia la Lazio e l'Italia

Il centrocampista sta per partire e per lasciare la Lazio: è fatta per il passaggio al Celta Vigo. Decisiva la volontà del calciatore che con l'Inter ha giocato 127 partite

Chivu: "Menomale che il calciomercato finisce"

Manca poco alla chiusura del calciomercato invernale, e tra chi accoglie con sollievo la fine di questa fase c'è Cristian Chivu, contento di potersi finalmente concentrare solo sul campo. Le sue parole a Sky Sport dopo la vittoria dell'Inter contro la Cremonese

Inter, due cessioni in questo calciomercato invernale

L'Inter ha definito due operazioni in uscita: Valentin Carboni si trasferisce in prestito secco al Racing, mentre Kristjan Asllani rientra dal Torino e passa ufficialmente al Besiktas con la formula del prestito con diritto di riscatto.

Lautaro segna e raggiunge Altobelli

L'attaccante argentino ha segnato contro la Cremonese ed è arrivato a quota 128 reti in Serie A con la maglia dell'Inter proprio come Altobelli. La classifica completa qui sotto

Il calciomercato invernale in Italia si chiuderà venerdì 2 febbraio alle ore 20. Una data condivisa anche da Inghilterra, Francia e Germania, mentre in Spagna ci sarà tempo fino alle 23 dello stesso giorno. In altri Paesi le trattative resteranno aperte più a lungo: in Olanda e Portogallo il mercato chiuderà il 3 febbraio, in Turchia il 6, in Austria l'8

Mlacic, visite mediche con l'Udinese: ci aveva provato anche l'Inter

Visite mediche in corso per Mlacic, difensore centrale croato classe 2007. L'Inter ci aveva provato con un'offerta intorno ai 4 milioni di euro mentre arriva all'Udinese con un'operazione da 4.5 milioni. Iniziate a Roma le visite mediche per il calciatore che arriva dall'Hajduk Spalato

Niente Inter per Diaby

Il Fondo Pif non ha aperto alla cessione di Moussa Diaby, nonostante un tentativo in extremis da parte dell’Inter nella giornata di domenica. I nerazzurri avevano proposto un prestito con diritto di riscatto che diventava obbligo al raggiungimento di determinati obiettivi. Ma la risposta definitiva degli arabi è stata negativa. L’ala destra francese classe 1999 non proseguirà quindi la propria carriera in nerazzurro. L'ala francese dunque resta all'Al-Ittihad

A febbraio l'Inter avrà più partite che allenamenti

A Sky Calcio Club si analizza il problema della densità del calendario: a febbraio, Inter e Juve rischiano di disputare più partite che veri allenamenti. 

Audero colpito da un petardo in Cremonese-Inter: la ricostruzione

Da segnalare, purtroppo, il brutto episodio che si è verificato a inizio ripresa. Un petardo è stato lanciato dal settore ospiti e scoppiato a pochi centimetri dal portiere grigiorosso, ex nerazzurro, Audero. Il portiere si è poi rialzato e ha continuato a giocare. Il tifoso responsabile, non appartenente al tifo organizzato, è stato identificato: ha perso tre dita tentando di lanciare un secondo petardo. Marotta a Sky: "Gesto insulso, lo condanniamo".

Jakirovic, alla scoperta del nuovo difensore dell'Inter

L'unico acquisto dell'Inter in questo calciomercato invernale è Leon Jakirovic arrivato dalla Dinamo Zagabria per 2.5 milioni di euro. Nell'articolo su Sky Sport Insider tutto quello che devi sapere sul difensore classe 2008

Cremonese-Inter, le pagelle di Sky Sport

Tutti i voti della vittoria dell'Inter contro la Cremonese a cura di Maurizio Compagnoni. L'MVP poteva essere solo lui: il capitano Lautaro Martinez 

E se ti sei perso i gol dell'Inter.... Guardali qui

Gli highlights di Cremonese-Inter, partita vinta per 0-2 con le reti di Lautaro e Zielinski

Liverpool, sondaggio per Dumfries

I Reds hanno chiesto informazioni nei giorni scorsi all'Inter per l'olandese dopo il serio infortunio muscolare subito da Frimpong. Anche per questo i nerazzurri si sono cautelati sondando  Norton Cuffy del Genoa. Un altro possibile fronte da monitorare in queste ultime ore di mercato.

La trattativa per Jones si complica

Il centrocampista aveva già dato l'ok al trasferimento, anche dal punto di vista economico, ma il nodo era il rinnovo con il Liverpool, condizione necessaria prima di poter partire in prestito con diritto di riscatto. La conferma di Frattesi implicitamente era un segnale che la pista inglese stava sfumando.

Jones

L'Inter chiude per Massolin: resta in prestito al Modena

È fatta per Yanis Massolin all'Inter. Accordo totale con il Modena: operazione da 3,5 milioni di euro più bonus. Il centrocampista classe 2003 resterà in prestito al Modena fino al termine della stagione.

Perisic, parla il ds del PSV: "Resta con noi"

Il direttore sportivo del PSV Marcel Brands su Perisic: "Si è scritto e detto tanto sull’argomento, ma da parte nostra non abbiamo mai ricevuto alcuna comunicazione ufficiale. Abbiamo parlato direttamente con Perisic: pare che qualcuno lo abbia contattato, ma ormai funziona così nel calcio moderno. In ogni caso, lui resta con noi".

Frattesi resta all'Inter: le parole di Marotta

Parole chiare anche su Frattesi: "Non vogliamo trattenere giocatori che vogliono andare via, lui non ha manifestato mai il desiderio di andare. Ovviamente c'è la voglia di avere più spazio ma lo avrà durante la stagione". Nei giorni scorsi il Nottingham Forest aveva manifestato interesse per il centrocampista

frattesi

Marotta: "Credo che il mercato sia chiuso"

Per seguire quest'ultima giornata di calciomercato, bisogna riascoltare le parole del presidente nerazzurro a Sky prima del match contro la Cremonese. Ascolta il video con Marotta che ha annunciato: "Credo che il nostro mercato sia chiuso".

Ascolta "Buongiorno Calciomercato", il podcast di Gianluca Di Marzio

Prima di iniziare a seguire tutta l'ultima giornata del calciomercato dell'Inter, ascolta Gianluca Di Marzio che ci racconta tutto quello che è successo nella notte di mercato appena passata. "Buongiorno Calciomercato" è un podcast esclusivo disponibile su Sky Sport Insider per tutti gli abbonati

