Da segnalare, purtroppo, il brutto episodio che si è verificato a inizio ripresa. Un petardo è stato lanciato dal settore ospiti e scoppiato a pochi centimetri dal portiere grigiorosso, ex nerazzurro, Audero. Il portiere si è poi rialzato e ha continuato a giocare. Il tifoso responsabile, non appartenente al tifo organizzato, è stato identificato: ha perso tre dita tentando di lanciare un secondo petardo. Marotta a Sky: "Gesto insulso, lo condanniamo".