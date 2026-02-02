Due tentativi della Lazio per Frattesi respinti, il deposito del contratto di Yanis Massolin (centrocampista classe 2002) che resta in prestito al Modena. Il calciomercato dell'Inter si è chiuso senza fiammate e senza quell'esterno destro cercato per tutta la sessione invernale. Rivivi qui l'ultimo giorno
Come cambia l'Inter dopo il mercato
L'undici titolare nerazzurro resta invariato dopo questa sessione di mercato. Guarda invece qui come cambiano le altre formazioni di Serie A
Il riepilogo dell'ultima giornata di mercato
Il mercato di gennaio si è ufficialmente concluso. Ecco cos'è successo oggi lato nerazzurri: arrivato Yanis Massolin dal Modena a titolo definitivo (resterà al Modena fino a fine stagione)
Welcome Massolin: il comunicato dell'Inter
Il comunicato ufficiale del club: "FC Internazionale Milano comunica l'arrivo in nerazzurro di Yanis Massolin dal Modena Football Club 2018. Il centrocampista francese classe 2002 ha sottoscritto un contratto valido fino al 30 giugno 2030: Massolin arriva all'Inter a titolo definitivo e contestualmente si trasferisce a titolo temporaneo fino alla fine della stagione al Modena"
Perisic, colpo mancato: ecco perché è saltato tutto
Ufficiale: Massolin ha firmato con l'Inter
E' stato depositato il contratto di Yanis Massolin. Il centrocampista offensivo francese resterà al Modena in Serie B fino a fine stagione. Operazione a titolo definitivo da 3.5 milioni
Caso Audero, Marotta: "Fuori da San Siro i responsabili"
Il presidente dell'Inter, Beppe Marotta, ha parlato all'ANSA del caso Audero, portiere della Cremonese colpito da un petardo lanciato da un tifoso nerazzurro durante la partita di ieri: "Siamo in stretto contatto con le Autorità competenti per le indagini sull'increscioso incidente di ieri sera a Cremona. Nel momento in cui saranno identificati tutti i responsabili, l'Inter provvederà ad esercitare la clausola di gradimento per impedire il loro ingresso a San Siro. Inoltre procederà nei loro confronti davanti all'autorità giudiziaria"
Mlacic ha firmato con l'Udinese
Branimir Mlacic, difensore classe 2007 dell'Hajduk Spalato a lungo accostato all’Inter in questa sessione di mercato, ha firmato con l'Udinese: è appena stato depositato il suo contratto, come si legge sul sito della Lega Serie A. Operazione a titolo definitivo da 4.5 milioni di euro
Agente Frattesi: "L'Inter non vuole farne a meno"
Giuseppe Riso, agente tra gli altri di Davide Frattesi, ha parlato a Sky Sport della situazione del suo assistito sul mercato: "C’è stato un tentativo della Lazio ma l’Inter non vuole farne a meno in questo momento"
Il calciomercato dell'Inter è chiuso?
Nel VIDEO Alessandro Sugoni ci aggiorna su quello che ci dobbiamo aspettare nelle ultime ore del calciomercato dell'Inter
Scambio di prestiti tra Juve e Bologna: è ufficiale
L'importanza di Zielinski in questa Inter
Beppe Bergomi analizza i movimenti del centrocampista nerazzurro nel match vinto contro la Cremonese. Guarda il VIDEO
Inter, il percorso in Champions League
Con il calciomercato dell'Inter che non regala novità, ricordiamo il tabellone dei nerazzurri in Champions League. Ai playoff, la squadra di Chivu sfiderà il Bodo Glimt: nel caso di passaggio, agli ottavi ci sarebbe una tra Manchester City e Sporting Lisbona
Le avversarie di Inter, Juve e Atalanta ai playoff e il tabellone della Champions
Inter, cosa aspettarsi a 6 ore e mezza dalla fine del calciomercato
Come aveva detto prima di Cremonese-Inter il presidente Beppe Marotta a Sky, il calciomercato dei nerazzurri dovrebbe essere chiuso. Nelle ultime ore è stato respinto il tentativo della Lazio per Frattesi mentre si è chiusa definitivamente la pista Diaby
Frattesi, tentativo della Lazio: l'Inter fa muro
La Lazio ha provato nelle ultime ore a proporre un prestito oneroso con riscatto a obbligo condizionato a 30 milioni. Ma dopo che il Liverpool non ha aperto alla cessione di Curtis Jones, l'Inter ha deciso di tenere Frattesi.
Il fondo PIF ha detto no a tutte le proposte dell'Inter per Diaby
Confermato il muro da parte del fondo PIF per Diaby dell'Al Ittihad: rimarrà in Arabia. Il mercato dell'Inter non dovrebbe, quindi, avere scossoni in queste ultime ore di calciomercato.
L'ex Inter Vecino lascia la Lazio e l'Italia
Il centrocampista sta per partire e per lasciare la Lazio: è fatta per il passaggio al Celta Vigo. Decisiva la volontà del calciatore che con l'Inter ha giocato 127 partite
Chivu: "Menomale che il calciomercato finisce"
Manca poco alla chiusura del calciomercato invernale, e tra chi accoglie con sollievo la fine di questa fase c'è Cristian Chivu, contento di potersi finalmente concentrare solo sul campo. Le sue parole a Sky Sport dopo la vittoria dell'Inter contro la Cremonese
Inter, due cessioni in questo calciomercato invernale
L'Inter ha definito due operazioni in uscita: Valentin Carboni si trasferisce in prestito secco al Racing, mentre Kristjan Asllani rientra dal Torino e passa ufficialmente al Besiktas con la formula del prestito con diritto di riscatto.
Lautaro segna e raggiunge Altobelli
L'attaccante argentino ha segnato contro la Cremonese ed è arrivato a quota 128 reti in Serie A con la maglia dell'Inter proprio come Altobelli. La classifica completa qui sotto
Lautaro ha raggiunto Altobelli dopo il gol contro la Cremonese
Il calciomercato invernale in Italia si chiuderà venerdì 2 febbraio alle ore 20. Una data condivisa anche da Inghilterra, Francia e Germania, mentre in Spagna ci sarà tempo fino alle 23 dello stesso giorno. In altri Paesi le trattative resteranno aperte più a lungo: in Olanda e Portogallo il mercato chiuderà il 3 febbraio, in Turchia il 6, in Austria l'8
Calciomercato, quando chiude in Italia e nel mondo
Mlacic, visite mediche con l'Udinese: ci aveva provato anche l'Inter
Visite mediche in corso per Mlacic, difensore centrale croato classe 2007. L'Inter ci aveva provato con un'offerta intorno ai 4 milioni di euro mentre arriva all'Udinese con un'operazione da 4.5 milioni. Iniziate a Roma le visite mediche per il calciatore che arriva dall'Hajduk Spalato
Niente Inter per Diaby
Il Fondo Pif non ha aperto alla cessione di Moussa Diaby, nonostante un tentativo in extremis da parte dell’Inter nella giornata di domenica. I nerazzurri avevano proposto un prestito con diritto di riscatto che diventava obbligo al raggiungimento di determinati obiettivi. Ma la risposta definitiva degli arabi è stata negativa. L’ala destra francese classe 1999 non proseguirà quindi la propria carriera in nerazzurro. L'ala francese dunque resta all'Al-Ittihad
Marotta fa il punto sul calciomercato dell'Inter a un giorno dalla chiusura
A febbraio l'Inter avrà più partite che allenamenti
A Sky Calcio Club si analizza il problema della densità del calendario: a febbraio, Inter e Juve rischiano di disputare più partite che veri allenamenti.
Inter e Juve, in un mese più partite che allenamenti!
Audero colpito da un petardo in Cremonese-Inter: la ricostruzione
Da segnalare, purtroppo, il brutto episodio che si è verificato a inizio ripresa. Un petardo è stato lanciato dal settore ospiti e scoppiato a pochi centimetri dal portiere grigiorosso, ex nerazzurro, Audero. Il portiere si è poi rialzato e ha continuato a giocare. Il tifoso responsabile, non appartenente al tifo organizzato, è stato identificato: ha perso tre dita tentando di lanciare un secondo petardo. Marotta a Sky: "Gesto insulso, lo condanniamo".
Audero colpito da un petardo durante Cremonese-Inter: la ricostruzione
Jakirovic, alla scoperta del nuovo difensore dell'Inter
L'unico acquisto dell'Inter in questo calciomercato invernale è Leon Jakirovic arrivato dalla Dinamo Zagabria per 2.5 milioni di euro. Nell'articolo su Sky Sport Insider tutto quello che devi sapere sul difensore classe 2008
Jakirovic a Milano sottosopra: interista grazie a Boban
Cremonese-Inter, le pagelle di Sky Sport
Tutti i voti della vittoria dell'Inter contro la Cremonese a cura di Maurizio Compagnoni. L'MVP poteva essere solo lui: il capitano Lautaro Martinez
Le pagelle di Cremonese-Inter 0-2
E se ti sei perso i gol dell'Inter.... Guardali qui
Gli highlights di Cremonese-Inter, partita vinta per 0-2 con le reti di Lautaro e Zielinski
Liverpool, sondaggio per Dumfries
I Reds hanno chiesto informazioni nei giorni scorsi all'Inter per l'olandese dopo il serio infortunio muscolare subito da Frimpong. Anche per questo i nerazzurri si sono cautelati sondando Norton Cuffy del Genoa. Un altro possibile fronte da monitorare in queste ultime ore di mercato.
La trattativa per Jones si complica
Il centrocampista aveva già dato l'ok al trasferimento, anche dal punto di vista economico, ma il nodo era il rinnovo con il Liverpool, condizione necessaria prima di poter partire in prestito con diritto di riscatto. La conferma di Frattesi implicitamente era un segnale che la pista inglese stava sfumando.
L'Inter chiude per Massolin: resta in prestito al Modena
È fatta per Yanis Massolin all'Inter. Accordo totale con il Modena: operazione da 3,5 milioni di euro più bonus. Il centrocampista classe 2003 resterà in prestito al Modena fino al termine della stagione.
Perisic, parla il ds del PSV: "Resta con noi"
Il direttore sportivo del PSV Marcel Brands su Perisic: "Si è scritto e detto tanto sull’argomento, ma da parte nostra non abbiamo mai ricevuto alcuna comunicazione ufficiale. Abbiamo parlato direttamente con Perisic: pare che qualcuno lo abbia contattato, ma ormai funziona così nel calcio moderno. In ogni caso, lui resta con noi".
Frattesi resta all'Inter: le parole di Marotta
Parole chiare anche su Frattesi: "Non vogliamo trattenere giocatori che vogliono andare via, lui non ha manifestato mai il desiderio di andare. Ovviamente c'è la voglia di avere più spazio ma lo avrà durante la stagione". Nei giorni scorsi il Nottingham Forest aveva manifestato interesse per il centrocampista
Marotta: "Credo che il mercato sia chiuso"
Per seguire quest'ultima giornata di calciomercato, bisogna riascoltare le parole del presidente nerazzurro a Sky prima del match contro la Cremonese. Ascolta il video con Marotta che ha annunciato: "Credo che il nostro mercato sia chiuso".
