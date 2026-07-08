I nerazzurri hanno ufficializzato l'arrivo di Ivan Provedel. Operazione da tre milioni di euro con la Lazio, con il portiere che ha firmato un contratto triennale fino al 30 giugno 2029

Ora, è ufficiale: Provedel è un nuovo giocatore dell'Inter. Il portiere classe 1994, dopo aver svolto le visite mediche al Coni e firmato il contratto con i nerazzurri, completa il reparto portieri dopo l'addio di Yann Sommer (assieme allo spagnolo Josep Martinez). Operazione da 3 milioni di euro con la Lazio per il costo del cartellino, con il giocatore che ha firmato un contratto triennale fino al 30 giugno 2029.