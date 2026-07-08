I nerazzurri hanno ufficializzato l'arrivo di Ivan Provedel. Operazione da tre milioni di euro con la Lazio, con il portiere che ha firmato un contratto triennale fino al 30 giugno 2029
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Ora, è ufficiale: Provedel è un nuovo giocatore dell'Inter. Il portiere classe 1994, dopo aver svolto le visite mediche al Coni e firmato il contratto con i nerazzurri, completa il reparto portieri dopo l'addio di Yann Sommer (assieme allo spagnolo Josep Martinez). Operazione da 3 milioni di euro con la Lazio per il costo del cartellino, con il giocatore che ha firmato un contratto triennale fino al 30 giugno 2029.
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Il saluto della Lazio a Provedel
Il club biancoceleste ha voluto salutare il portiere classe 1994: "Provedel, acquistato nell'estate 2022 dallo Spezia, lascia i biancocelesti dopo 146 presenze e uno storico gol nel pareggio contro l'Atletico Madrid in Champions League. Tutto il club desidera ringraziare Ivan per il contributo dato e gli augura il meglio per il futuro".
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Lunedì 13 luglio la presentazione della stagione nerazzurra
Marotta e Chivu presenteranno in conferenza stampa la nuova stagione sportiva lunedì 13 luglio alle ore 14:30 presso il centro sportivo dell'Inter. Un modo per dare il via al nuovo anno presentando anche la rosa in costruzione.