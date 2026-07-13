La Roma ha presentato un'offerta al Chelsea per Garnacho di prestito oneroso a 5 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 35 che diventa obbligo al verificarsi di determinate condizioni. Contatti anche per Summerville e resta viva la pista Diego Moreira

Dopo il rinnovo di Paulo Dybala per un'altra stagione, la priorità in casa Roma è l' esterno destro . I giallorossi vorrebbero portare in Italia Garnacho e per avvicinarsi alla richiesta da 40 milioni di euro del Chelsea hanno presentato un' offerta di prestito oneroso a 5 milioni con diritto di riscatto che diventa obbligo al raggiungimento di determinate condizioni fissato a 35 .

Contatti con Summerville, resta la pista Moreira

Piace molto il profilo di Summerville del West Ham, per il quale sono stati avviati nuovi contatti. Resta vivia anche la pista per Diego Moreira. I giallorossi avevano presentato allo Strasburgo un'offerta da 30 milioni di euro più il 10% sulla futura rivendita. La richiesta iniziale del club francese, però, è molto più alta e si aggira attorno ai 50 milioni (trattabili). Jorge Mendes, agente del giocatore, è al lavoro per trovare una quadra. Piace anche Tzolis del Bruges.