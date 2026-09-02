A lungo in vetta alla classifica dei colpi più costosi dell'estate c'è stato lui: Morgan Rogers dall'Aston Villa al solito Chelsea spendaccione per 138 milioni di euro (battuto solo da Enzo).

I blues di Xabi Alonso (altro volto nuovo) hanno sfoltito nel finale di sessione una rosa che ha superato a lungo e abbondantemente i 40 giocatori. Gli acquisti totali sono stati ben dieci, praticamente una squadra. Tra loro anche il nostro Marco Palestra (57 mln), oltre al difensore Lacroix (60), il 'Dibu' Martinez per la porta (che piaceva anche alla Juve), l'ala Quenda dallo Sporting (50 mln), dallo Strasburgo il centrocampista Barco (40), la punta Emegha (25), il terzino spagnolo Chavarria (19), ma anche due veterani 35enni come Danny Welbeck e Jordan Henderson.

Nel dead-line day i blues ci hanno provato per Koné della Roma, ricevendo un secco no da Gasperini e, una volta perso Enzo, hanno virato su Lamine Camara del Monaco, ma l'affare è saltato negli ultimi minuti di mercato.