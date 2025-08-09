Facce da gol: le esultanze dell'estate dei nuovi bomber arrivati dal mercato
Ci ricordiamo bene come esultano Lukaku, Kean o Lautaro… ma i nuovi colpi dell'estate come festeggeranno i loro gol? Dall'Italia all'estero: KDB ha esultato per la prima volta col Napoli, mentre il bomber Gyökeres si è già messo la sua maschera anche alla prima da gunners. Ecco un'anticipazione di quello che (forse) vedremo durante la stagione
- Il primo e poi anche il secondo: ecco il primo sorriso dopo un gol dell'ex City con la sua nuova maglia del Napoli. La doppietta è arrivata contro il Girona (con anche un assist a referto).
- Anche prima di De Bruyne: il nuovo attaccante del Napoli aveva già segnato una volta al Catanzaro e l'altra al Brest.
- O forse non vorrà mai toglierla. Dopo aver dato serialità alla sua esultanza con lo Sporting, eccolo sfoggiarla nella sua prima amichevole da gunners, dopo i tanti milioni spesi sul mercato per lui.
- Il primo nell'amichevole in famiglia contro l'U23, poi anche col Monaco. L'ex Parma non si è lasciato andare a particolari esultanze.
- Quattro gol all'UniPomezia, poi rete anche al Kaiserslautern e al Cannes. Fin qui è lui il bomber dell'estate della serie A…
- Se Ferguson è a quota sei, il gioiellino di proprietà del Milan ha già esultato cinque volte in quest'estate di amichevoli.
- Da chi punta a continuare a segnare in A a chi ha appena lasciato il nostro calcio: anche Retegui ha già festeggiato il suo primo gol, su rigore, in amichevole contro il Siviglia.