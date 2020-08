7/32

MANOLAS-ZENIT (2017) - Dopo il rendimento deludente coi catalani Malcom si trasferirà l'anno dopo allo Zenit, squadra sfiorata anche dal centrale greco oggi a Napoli (e al tempo della Roma). Il difensore era infatti pronto a trasferirsi in Russia in una doppia operazione con Paredes: visite mediche già in programma, ma all'ultimo il difensore decise di far saltare tutto e restare nella capitale. Proprio nella stagione in cui non avrebbe dovuto vestire giallorosso, segnerà lo storico gol del 3-0 in Champions contro il Barcellona. Gli scherzi del destino...