È tutto definito per il trasferimento al Barcellona di Robert Lewandowski, attaccante da 344 gol in otto anni in Baviera. Si tratta di una cessione da record nella storia del Bayern Monaco, club protagonista di alcuni acquisti monstre ma anche di importanti operazioni in uscita. Le ricordate? Nella top 20 trovano spazio ben sette conoscenze della Serie A (dati Transfermarkt)

CALCIOMERCATO, NEWS E TRATTATIVE LIVE