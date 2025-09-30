Di nuovo avversario dei bergamaschi, il Bruges convince in campo e anche sul mercato. Merito dello scouting e della valorizzazione dei talenti che da sempre fanno le fortune del club. De Ketelaere e Kossounou sono due ex, ma non mancano tantissimi big impegnati in Europa che s'iscrivono tra le cessioni più onerose nella storia dei belgi. Chi sarà il prossimo? Ecco la top 20... Atalanta-Bruges è in diretta alle 18.45 su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW
- Costo: 7,5 milioni di euro
- Acquistato da: Watford
- Stagione: 2015/16
- Costo: 8,25 milioni di euro
- Acquistato da: Nantes
- Stagione: 2018/19
- Costo: 10 milioni di euro
- Acquistato da: Siviglia
- Stagione: 2013/14
- Costo: 12 milioni di euro
- Acquistato da: Aston Villa
- Stagione: 2019/20
- Costo: 12 milioni di euro
- Acquistato da: Hoffenheim
- Stagione: 2022/23
- Costo: 12,5 milioni di euro
- Acquistato da: Psv Eindhoven
- Stagione: 2023/24
- Costo: 14 milioni di euro
- Acquistato da: Wolfsburg
- Stagione: 2024/25
- Costo: 15,39 milioni di euro
- Acquistato da: Lens
- Stagione: 2022/23
- Costo: 16,46 milioni di euro
- Acquistato da: Bournemouth
- Stagione: 2019/20
- Costo: 16,7 milioni di euro
- Acquistato da: Monaco
- Stagione: 2020/21
- Costo: 18 milioni di euro
- Acquistato da: Brighton
- Stagione: 2017/18
- Costo: 20 milioni di euro
- Acquistato da: Strasburgo
- Stagione: 2023/24
- Costo: 20 milioni di euro
- Acquistato da: Sunderland
- Stagione: 2025/26
- Costo: 20 milioni di euro
- Acquistato da: Brighton
- Stagione: 2025/26
- Costo: 21 milioni di euro
- Acquistato da: Lipsia
- Stagione: 2024/25
- Costo: 23 milioni di euro
- Acquistato da: Bayer Leverkusen
- Stagione: 2021/22
- Costo: 25 milioni di euro
- Acquistato da: Aston Villa
- Stagione: 2019/20
- Costo: 33 milioni di euro
- Acquistato da: Brentford
- Stagione: 2024/25
- Costo: 36 milioni di euro
- Acquistato da: Milan
- Stagione: 2025/26
- Costo: 37,5 milioni di euro
- Acquistato da: Milan
- Stagione: 2022/23