Serie A, Gutierrez e Rodriguez tra gli spagnoli più costosi del campionato italiano
I due nuovi colpi a firma Como e Napoli (in attesa di ufficialità) entrano nella top 10 degli spagnoli più cari di sempre della storia del mercato italiano. Nella classifica all time Morata è presente ben tre volte, poi storici ex e storiche meteore. E attenzione anche alla possibile new entry Juanlu-Napoli…
- 11 milioni di euro
- Dal Sassuolo alla Fiorentina
- Estate 2020
- 12 milioni di euro
- Dal Barcellona alla Roma
- Estate 2011
- 12 milioni di euro
- dal Real Madrid al Napoli
- Estate 2013
- 12 milioni di euro
- dal Real Madrid al Napoli
- Estate 2024
- 13 milioni di euro
- Dal Barcellona alla Roma
- Estate 2020
- 13 milioni di euro
- Dall'Atletico Madrid al Milan
- Estate 2024
- 13,5 milioni di euro
- Dal Genoa all'Inter
- Estate 2024
- 15 milioni di euro (al cambio delle vecchie lire)
- Dal Barcellona alla Lazio
- Estate 1998
- 16 milioni di euro (al cambio delle vecchie lire)
- Dall'Alaves al Milan
- Estate 2001
- Nell’estate del 2001, dopo aver incantato con la maglia dell’Alaves, Galliani brucia il Barcellona portando l’attaccante spagnolo a Milano per 16 milioni di euro. Javi Moreno si rivelerà un vero flop chiudendo la sua prima e unica stagione in rossonero con presenze in campionato e 2 gol, frutto di una doppietta al Venezia
- 16,25 milioni di euro (al cambio delle vecchie lire)
- Dal Valencia all'Inter
- Estate 2000
- Acquistato come uno dei centrocampisti giovani più promettenti d'Europa e finalista di Champions, ricordato per sempre per essere stato portiere in un quarto di finale di ritorno contro il Valencia, la sua ex squadra. Toldo si fa cacciare, le sostituzioni sono finite, lui para e l'Inter si qualifica in semifinale nel 2002
- 17 milioni di euro
- Dal Watford all'Udinese
- Gennaio 2021
- 19 milioni di euro (al cambio delle vecchie lire)
- Dall'Atletico Madrid al Milan
- Gennaio 2000
- 20 milioni di euro (non ancora ufficiale)
- Dal Girona al Napoli
- Estate 2025
- 20 milioni di euro
- Dal Real Madrid alla Juventus
- Estate 2014
- 20 milioni di euro (spesa prestito)
- Dall'Atletico Madrid alla Juventus
- Estate 2020
- 21,3 milioni di euro
- Dal Villarreal al Milan
- Estate 2018
- 22,5 milioni di euro
- Dal Betis al Como
- Estate 2025
- 23,5 milioni di euro
- Dal Betis alla Roma
- Estate 2019
- 30 milioni di euro
- Dal Betis al Napoli
- Estate 2018
- 48 milioni di euro (al cambio delle vecchie lire)
- Dal Valencia alla Lazio
- Estate 2001