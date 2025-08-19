I due nuovi colpi a firma Como e Napoli (in attesa di ufficialità) entrano nella top 10 degli spagnoli più cari di sempre della storia del mercato italiano. Nella classifica all time Morata è presente ben tre volte, poi storici ex e storiche meteore. E attenzione anche alla possibile new entry Juanlu-Napoli…

