L'attesa è finita per i tifosi dell'Inter, che accolgono ufficialmente Christian Eriksen: è fatta per l’arrivo dal Tottenham del trequartista danese, classe 1992 che andrà a rinforzare nerazzurri di Antonio Conte. Non può che essere un colpo di mercato, lo ribadiscono il suo profilo tecnico e i numeri della sua avventura in Premier League dal 2013 quando venne prelevato dall’Ajax. Ebbene, analizzando i dati forniti da Opta, Eriksen si conferma superlativo in diverse specialità a confronto con i big: dagli assist alle occasioni create e dai gol fuori area fino alle punizioni trasformate in rete, l’ultima new entry dell'Inter si è rivelato davvero eccellente. In attesa di vederlo all'opera con Lukaku e Lautaro, ecco le sue migliori statistiche

L'ANNUNCIO DELL'INTER: "L'ELEGANZA DI MILANO INCONTRA LA TUA CLASSE"