Si accende il mercato della Premier League. Per le inglesi è stata una stagione memorabile: quattro squadre su quattro nelle finali europee e un movimento sempre più in crescita. Per questo le big sono intenzionate a fare la voce grossa in un’estate che si prospetta incandescente. A muoversi per primo è il Tottenham, con il presidente Daniel Levy che vuole regalare giocatori di spessore a Mauricio Pochettino. Il primo nome sulla lista degli Spurs è quello di Dani Ceballos, centrocampista classe 1996 del Real Madrid: la società ha già incontrato il giocatore (34 presenze e 3 reti con i Blancos in stagione) e la trattativa è cominciata. Un altro profilo per il centrocampo è quello dell’ex Psg Giovani Lo Celso, che ha vissuto con la maglia del Betis una stagione formidabile da 16 gol: offerti al club andaluso 70 milioni per averlo. I londinesi seguono anche Ryan Sessegnon, classe 2000 del Fulham, squadra retrocessa in Championship, e sono in lizza anche per il richiestissimo Tanguy Ndombele, mediano del Lione seguito da mezza Europa.

Il Chelsea pensa a Coutinho. City su Rodrigo

E le altre big di Premier League non rimangono certo a guardare. Il Chelsea, che è in attesa della decisione della Uefa sulla possibile riapertura del mercato, ha già scelto quello che, nel caso, potrebbe essere il sostituto di Eden Hazard, diretto al Real Madrid: puntato Philippe Coutinho del Barcellona, con la richiesta dei blaugrana che si aggirerebbe intorno ai 150 milioni. E attivo sul mercato c’è anche il Manchester City campione d’Inghilterra, che vuole anticipare tutti per avere Rodrigo, centrocampista classe 1996 dell’Atletico Madrid: il club sarebbe pronto a pagare i 70 milioni di euro della sua clausola e attende di capire quale sia la volontà del giocatore.