Il Manchester United ha speso tanto per rifarsi il look in difesa e il City non è rimasto con le mani in mano. Tra i paperoni del mercato c’è l’Aston Villa neopromosso e il Leicester. L’Arsenal si fa bello con Pépé sognato dal Napoli a lungo. Il Liverpool riparte dalle sue certezze e tiene quasi chiuso il portafoglio. Ecco la classifica dei venti club di Premier in base a quanto hanno speso in questa sessione di mercato.