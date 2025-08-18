Davide Calabria approda in Grecia, in un campionato che già in passato ha accolto diversi giocatori italiani, con una predilezione... per i portieri di casa nostra: da Sorrentino a Leali, da Donnarumma (Antonio) a Gabriele Marchegiani, il figlio di Luca. E ancora: Beppe Signori, Paolo Vanoli, Enzo Maresca... Tutti gli italiani in Grecia dal 2000 a oggi
- Panathinaikos, 2025-26
- Olympiacos, 2024/25, 15 presenze
- Panathinaikos, 2021-2024; Aek Atene, 2024-
- Ofi Creta, 2024/25, 19 presenze
- Panathinaikos, 2018-2022; Asteras Tripolis, 2024-
- Lamia, 2023/24, 11 presenze
- Aek Atene, 2019/20, 30 presenze
- Asteras Tripolis, 2016/17, 21 presenze
- Olympiacos, 2016/17, 13 presenze
- Panathinaikos, 2015-2017, 24 presenze
- Iraklis, 2004/05, 5 presenze
- Aek Atene, 2005-2007 e 2013-14, Paok 2009-2012
- Aek Atene, 2005-2007
- Panathinaikos, 2016/17, 6 presenze
- Olympiacos, 2009-10, 20 presenze
- LEANDRO GRECO (Olympiacos, 2012-13) - in foto
- GABRIELE MARCHEGIANI (Atromitos 2023/24; Iraklis 2024/25)
- VINCENZO RENNELLA (Xanthi, 2019/20)
- CHRISTIAN D’URSO (Apollon Smyrnis, 2018/19)
- DAVIDE GRASSI (Kerkyra, 2017/18)
- STEFANO NAPOLEONI (Levadeiakos 2009-2014, Atromitos 2013-2016)
- NICOLAO DUMITRU (Veria, 2014-15)
- GAETANO MONACHELLO (Ergotelis, 2014)
- MIRKO SAVINI (Paok Salonicco, 2009-2011)
- EMANUELE TROISE (Panthrakikos, 2008-2010)
- SAMUELE DALLA BONA (Iraklis, 2009-10) - in foto
- MASSIMO PAGANIN (Akratitos, 2005/06)
- PAOLO VANOLI (Akratitos, 2005/06)
- ANTONIO CALASCIBETTA (Skoda Xanthi, 2004/05)
- EMANUELE MORINI (Panachaiki, 2002/03)
- MASSIMO BONANNI (Panachaiki, 2002/03)
- GIORGIO DEL SIGNORE (Egaleo, 2001/02)
- ALESSANDRO MERCATI (Kallithea, 2024/25)
- CRISTIAN BATTOCCHIO (Volo, 2022/23) - in foto
- ELIA GIANI (Kallithea, 2024/25)
- IVAN VARONE (Panaitholikos, 2021-2023)
- CHRISTIAN KONAN (Levadiakos, 2019/20)
- GIANCORRADO MONTONERI (Athinaikos, 2000/01)
- LUIGI CENNAMO (Egaleo, Olympiacos, Panargeiakos, Proodefkiti, Panaitolikos, Atromitos, Skoda Xanthi, Lamia, 1999-2018)