Dopo un mese e tre presenze al Pontedera in Serie D, Victor Ibarbo si trasferisce a titolo definitivo al San Cataldo nell'Eccellenza della Basilicata. Intanto Fabiano Santacroce ha raggiunto Reginaldo al Magma Napoli (Prima Categoria campana). Sono gli ultimi ma non gli unici calciatori che, dopo tanti anni di Serie A e professionismo, proseguono la loro passione nelle categorie dilettantistiche. Ecco altri esempi attuali e degli anni più recenti

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