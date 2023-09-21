Victor Ibarbo al San Cataldo in Eccellenza: gli ex Serie A tra i dilettanti
Dopo un mese e tre presenze al Pontedera in Serie D, Victor Ibarbo si trasferisce a titolo definitivo al San Cataldo nell'Eccellenza della Basilicata. Intanto Fabiano Santacroce ha raggiunto Reginaldo al Magma Napoli (Prima Categoria campana). Sono gli ultimi ma non gli unici calciatori che, dopo tanti anni di Serie A e professionismo, proseguono la loro passione nelle categorie dilettantistiche. Ecco altri esempi attuali e degli anni più recenti
- In estate era tornato a giocare in Italia a distanza di nove anni, ma la sua avventura in Serie D al Pontedera è durata solo un mese e tre presenze.
- Ma l'ex attaccante di Cagliari e Roma, 130 partite con 15 gol in Serie A, all'età di 36 anni ha già trovato una nuova destinazione: lo applaudiranno i tifosi del San Cataldo, Eccellenza della Basilicata, che hanno già accolto sui social il velocissimo colombiano
- Ha giocato 90 partite in A con Napoli e Parma, ma si è visto anche nell'U21 e ha sfiorato la Nazionale maggiore. Qualche infortunio di troppo in carriera per il difensore classe 1986, brasiliano di nascita e naturalizzato italiano.
- Ora la tappa tra i dilettanti nella squadra che ha ottenuto la promozione dalla Seconda alla Prima Categoria, dove Santacroce condivide lo spogliatoio con un'altra vecchia conoscenza della Serie A...
- Oltre duecento presenze tra Serie A e B con le maglie di Treviso, Fiorentina, Parma, Siena. Un bottino di 19 gol nella massima serie, realizzati tra il 2005 e il 2013, gli anni in cui Reginaldo si affermava nel calcio italiano
- Poi tanta Serie C (anche con Monza, Reggina e Catania), e nessuna voglia di smettere. A 41 anni aveva accettato l'offerta del Catona, ora gioca col Magma Napoli.
- Aveva giocato tra i dilettanti già nel 2024, in Serie D con l'Ospitaletto, prima di essere chiamato in Serie C dal Latina. Poi la ripartenza dalla Promozione laziale con il San Basilio, squadra dell'omonimo quartiere romano successivamente ammessa in Eccellenza. Protagonista della promozione del Benevento nel 2017 in Serie A, si fece conoscere con la punizione segnata a Torino contro la Juve (gol del vantaggio poi rimontato). Per lui anche le maglie di Parma e Napoli (senza mai presenze ufficiali con gli azzurri)
- L'attaccante è tornato al Napoli... alla Zeta Napoli, squadra dello Youtuber Zw Jackson, iscritta alla Seconda Categoria campana dopo l'ultima promozione. Calaiò è ritornato a giocare dopo sei anni di inattività
- Il brasiliano ex-Atalanta, dopo la carrierà nel professionismo, è rimasto in provincia di Bergamo e, dopo un periodo da svincolato, nel 2014 è ripartito dal Ponte San Pietro diventandone simbolo e bandiera. Attualmente milita nell'ASDC Almè Calcio, squadra di Promozione lombarda
- Qualche tempo fa Diego Perotti, a 36 anni, salutava il mondo del calcio con un addio al pallone molto poetico. “Addio Pelota, è stato un bel viaggio ma troppo breve”, scriveva.
- Così breve da decidere di allungarlo ancora un po’ tornando in campo (oltre ai Boomers in Kings League) con la maglia del Vesta, club laziale che milita in Prima Categoria e che lo ha tesserato nell'aprile 2025
- Aveva lasciato il calcio nel 2021 dopo l'ultima esperienza in patria con lo Sport Recife, dedicandosi quasi esclusivamente a un'altra grande passione che si è sviluppata in Italia: quella del vino. Ma nell'ottobre 2023 ha deciso di rimettersi gli scarpini e ripartire dalla Prima Categoria, firmando col Sale, con tanto di rinnovo di contratto per un'ulteriore stagione.
- Dopo quasi 200 presenze tra i professionisti, Molla Wague è tornato in Italia ed è ripartito dal girone A dell'Eccellenza calabrese, per vestire la maglia di Isola Capo Rizzuto. Nella sua carriera ha giocato tra le altre con Caen, Granada, Udinese, Leicester, Watford e Nantes. "Avevo voglia di tornare in Italia e non credo sia importante la categoria: è come se fossi qui da sempre, mi sento già a casa", aveva detto al suo arrivo
- Francese di nascita ma dal 2008 in Italia, era rimasto svincolato dal Parma, una delle tre squadre con cui ha giocato in Serie A (130 presenze e un gol) insieme a Fiorentina ed Empoli. E allora ha deciso di ripartire dal Pietrasanta in Promozione insieme a Federico Mattiello (altro ex terzino in A con Juventus, Chievo, Spal, Bologna, Cagliari e Spezia)
- Dopo l'esperienza a Fiorenzuola in Serie C nella stagione 2023/24, è sceso tra i dilettanti con la Pro Palazzolo, nella Serie D lombarda. Poi una nuova tappa nella Langhiranese per un bomber che vanta oltre 100 gol tra i professionisti e diversi campionati di Serie A con le maglie di Parma, Benevento, Atalanta e Reggina
- La squadra veneta aveva raggiunto l'accordo con il centrocampista, ex di Torino, Atalanta, Cagliari e Como. In Serie A 235 presenze e 20 gol. In più diversi gettoni nell'Under 21 e una partita con la Nazionale, nel 2018 in amichevole contro l'Olanda. Aveva iniziato la stagione in Serie B col Padova, poi il trasferimento tra i dilettanti per poi spostarsi negli Emirati all'Al Ittifaq. Lo stesso percorso di un illustre compagno di squadra...
- Un sogno diventato realtà per pochi mesi. Il club di Serie D aveva annunciato l'ingaggio dell’attaccante brasiliano per sei mesi prima di passare all’Al-Ittifaq di Dubai per i successivi due anni. Pietro Laterza, proprietario di entrambi i club, aveva pianificato il ritorno in Italia dell’ex Juventus, rimasto svincolato dopo l’esperienza nel campionato australiano al Sydney FC
- Non era stata la prima volta in D per lui: ci aveva giocato già con United Riccione, Costa d'Amalfi e Gela. Al Carpi conquistò la promozione segnando poi due volte nel massimo campionato 2015/16. In squadra gli faceva compagnia un figlio d'arte, Oan Djorkaeff, mentre il vicepresidente è l'ex giocatore di Sampdoria e Real Madrid Christian Karembeu
- La squadra ciociara aveva annunciato un colpo da Serie A, l'ex attaccante del Frosinone. Con i gialloblù aveva conquistato la Serie A nel 2015 segnando 3 gol e collezionando poi 14 presenze nel massimo campionato. Poi Serie B, tanta C prima del ritorno in provincia di Frosinone e il ritiro
- "Benvenuto Matteo Ardemagni". Il Pavia, in Eccellenza, aveva annunciato il suo nuovo acquisto nel novembre 2024 con un comunicato che raccontava tutta la carriera del bomber con 460 presenze e 121 gol tra i professionisti. Un annuncio molto "pavese", sulle note degli 883. Con 5 gol aveva contribuito alla promozione immediata in Serie D prolungando il suo contratto con la squadra lombarda per un'altra stagione
- Tutto è nato da uno "scherzo", un fotomontaggio (Borja con la maglia del "Lebowski", squadra di dilettanti di Firenze) che ha iniziato a circolare sui social quando il centrocampista della Fiorentina meditava l'addio al calcio. L'idea ha divertito anche lui, che si è informato sulla piccola realtà del club di Firenze e alla fine ha deciso di accettare realmente il loro invito, che gli ha permesso di continuare a giocare nella "sua" città per qualche anno fino al 2023: poi il ritiro all'età di 38 anni
- Dopo la sorprendente scelta di indossare la maglia del Sona, Serie D, a giugno 2021 Maicon è passato al Tre Penne, club di San Marino con cui è tornato a giocare la Champions (eliminato però al primo turno preliminare). Il 16 luglio 2021 annuncia il suo ritiro, pochi giorni prima di compiere 40 anni
- Sempre nel Sona di Maicon giocava un altro ex interista (una sola presenza in maglia nerazzurra, peraltro in Champions). Per il difensore argentino anche tanta Serie A con Treviso, Palermo, Torino, Parma, Cesena, Novara, Siena. La sua ultima stagione in carriera è stata in D, con il Real Calepina
- Dopo il ritorno al calcio giocato a 46 anni (e dopo 12 di squalifica) nel Signa, società di Eccellenza toscana, l'ex attaccante della Sampdoria è tornato a Genova. A 47 anni la firma con la Praese, squadra di Promozione, con la quale ha giocato fino al 2023. Poi il ritiro e l'inizio della carriera da allenatore alla guida del PSM Rapallo
- Dopo l'esperienza al Ponsecco e al Tuttocuoio in Eccellenza, l'attaccante ha chiuso la sua carriera in Seconda Categoria con la maglia della Gallianese. Tavano con l'Empoli ha realizzato 120 gol, diventando così il suo miglior marcatore di sempre. In Serie A anche con Roma e Livorno, in Liga (e in Champions) con il Valencia
- Anche "El Tanque" era ripartito tra i dilettanti sposando nel settembre del 2022 il progetto della Real Calepina, club con sede nel comune di Telgate (4.926 abitanti in provincia di Bergamo), militante in Serie D. Un solo anno (e salvezza) prima di volare a San Marino e indossare la maglia de La Fiorita: al termine di quell'esperienza arrivò il ritiro dal calcio giocato
- Dopo aver girato a lungo per l'Europa e per il mondo, l'ex centrocampista della Lazio era tornato in Italia nell'estate del 2022. Cresciuto in biancoceleste, dopo l'addio del 2016 (110 presenze e 7 gol) aveva giocato in Turchia con Trabzonspor e Denizilispor, in Danimarca con il Sonderjyrske, in Lituania con il Salgiris e in Arabia con l'Al-Adalah. Dopo un'annata alla Casertana, ha giocato anche nell'Avezzano e poi nell'Acireale sempre in Serie D
- Ritiratosi nel 2023, a 44 anni aveva indossato la casacca granata della squadra campana in Eccellenza, campionato che aveva già vinto con Portici, Savoia, Giugliano e Afragolese. Poi nel 2022 è passato alla Sessana, club con il quale aveva mosso i primi passi
- Non ne voleva sapere di smettere neanche l'ex di Perugia, Juventus, Catania, Piacenza e Brescia, 222 presenze in A. A 42 anni, dopo aver perso il posto da titolare nel Siracusa (Lega Pro), rescisse il contratto e si rimise in gioco scendendo in Eccellenza: campionato vinto con il Palazzolo, prima di passare - sempre nella stessa categoria - al Biancavilla. Anche lui oggi ha smesso col calcio giocato
- 30 gol in 148 partite girando l’Italia con le maglie di Vicenza, Cagliari, Lecce e Novara, altri 69 in B (dove è uno dei migliori marcatori stranieri di sempre). Poi la discesa in D al Seregno e, un anno dopo, addirittura l’Eccellenza, sempre in Brianza, alla Vimercatese Oreno. Il pensiero di dire basta non lo sfiora e successivamente indossa anche le maglie di Muggiò (Promozione), Riccione (Prima Categoria) e Zeta Milano
- Dopo 34 presenze nel 2021 con l’Arzignano, squadra della provincia di Vicenza, il centrocampista 39enne ha deciso di smettere con il calcio giocato. Nella sua carriera ha indossato tra le altre anche le maglie di Sampdoria, Udinese, Frosinone, Spezia e Chievo.
- Lui si è ritirato chiudendo la carriera da capitano e numero 10 dell’Aprilia, club della provincia di Latina. In carriera ha cambiato dodici club, vantando una quarantina di presenze con la Juventus
- Ormai ritiratosi dal calcio giocato, in A giocò con Pescara e Bari. Ha chiuso la sua carriera in D, con la maglia del Campobasso
- Più di 100 presenze in A (Livorno, Bologna, Bari, Chievo, Cesena), poi San Donà e Montebelluna, in Veneto, per il finale di carriera
- Si è ritirato nell'estate del 2019, poi ha iniziato la carriera da allenatore sulla panchina del Grassina Calcio, in D. Serie che lo ha “ospitato” anche per gli ultimi anni da giocatore, nell’area di Firenze, dopo una carriera di A da 136 gare ufficiali con Empoli, Sampdoria e Parma
- Oggi fa l'allenatore, ma aveva chiuso la sua avventura da calciatore anche con una tappa in D, a Crema, dopo 113 gare e 6 reti in Serie A con Brescia, Sampdoria e Lazio
- Ex Under21 e giocatore di qualità, Pinardi vanta 12 reti in 122 presenze in Serie A con l’Atalanta e il Lecce oltre a Cagliari e Novara. Prima di ritirarsi e spostarsi in panchina era sceso per la prima volta in D avvicinandosi a casa, giocando per l'Adrense nella provincia bresciana
- Esordiente nella Roma grazie a Fabio Capello, lui che era cresciuto nel vivaio giallorosso, era sceso in Serie D insieme all’inseparabile Olivera (compagno di squadra anche a Lecce, Brescia e Latina), per indossare la maglia dell'Aprilia dove ha giocato fino al 2020
- L'attaccante senegalese si è ritirato dopo l'avventura negli Emirati Arabi. Giocò tra i dilettanti della Brianza dopo le sue stagioni in A tra Genoa, Fiorentina e Lecce
- Il terzino brasiliano, scuola Corinthians, è ricordato soprattutto per le stagioni a Lecce, Parma e Siena, dove è diventato un "centenario" in Serie A (101 gare e una rete in Pescara-Siena del 2013). Prima del ritiro, ha indossato le maglie di Gravina (Serie D) e Montescaglioso (Eccellenza Basilicata)