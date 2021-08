4/20

FRANCESCO TAVANO (Ponsacco, Eccellenza Toscana)



Bel colpo della società rossoblù che gioca in Eccellenza. Tavano ha 42 anni e arriva dal Prato, in Serie D, dove nell’ultima stagione ha segnato 12 reti, dopo aver fatto la storia con l'Empoli: in maglia azzurra 120 gol, diventando così il suo miglior marcatore di sempre. In Serie A anche con Roma e Livorno, in Liga (e in Champions) con il Valencia