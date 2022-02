1/20 ©Getty

VLAHOVIC-JUVE E LA MAGLIA NUMERO 7 - DV7, l'hashtag con cui i bianconeri hanno presentato il nuovo colpo del mercato invernale. Il numero scelto è quello lasciato libero da sei mesi da Cristiano Ronaldo, anche se il serbo ha chiarito: "Non rappresenta niente per me, non c'è un motivo particolare - sono state le sue parole in conferenza stampa -. Tutti i numeri nella Juve sono importantissimi. L’ho scelta perché era più vicina alla 9".

VLAHOVIC SI PRESENTA ALLA JUVE, LE SUE PAROLE