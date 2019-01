Ecco cosa è successo lunedì 7 gennaio

La Samp accelera per Gabbiadini e lavora per chiudere l’affare con il Southampton: offerta di prestito con obbligo di riscatto a 12 mln. Il suo arrivo è legato al futuro di Kownacki, in partenza (Fortuna Dusseldorf in pole position). Il Napoli potrebbe provare il colpo Barella già a gennaio ma solo se esce Allan, che piace al Psg. Difficile comunque una sua partenza in questa sessione di mercato. Per Kouamé incontro Napoli-Genoa tra oggi e domani. L'Inter invece continua a lavorare per assicurarsi De Paul il prossimo giugno: valutazione 25-30 mln. Per quanto riguarda Godin è molto vicina la chiusura dell'accordo con il difensore uruguaiano per giugno. I dettagli: due anni con opzione per il terzo a 6 milioni di euro a stagione bonus compresi (legati anche alle vittorie di squadra). La firma potrà arrivare non prima del 1 febbraio da regolamento. Intanto il Genoa è a un passo dal piazzare due colpi: Giuseppe Pezzella è vicinissimo al prestito, all’Udinese può andare Zukanovic. La società di Preziosi ha praticamente chiuso anche per Sturaro. Bologna, sondaggio per Antonelli: Inzaghi lo ha già allenato al Milan. A proposito dei rossoneri, il nome caldo è Carrasco: il Milan non molla l’attaccante del Dalian Yifang. Intermediari al lavoro per convincere il club cinese ad accettare il prestito oneroso con diritto di riscatto. Il giocatore dovrà però abbassare le richieste di ingaggio, per adesso troppo alte per le casse del Milan. Situazione Calhanoglu: c’è l’accordo tra il Lipsia e il giocatore turco, ma Gattuso è stato chiaro: con lui in panchina Calhanoglu non parte. Il Lipsia insiste, sperando nell’apertura dei rossoneri. Vicino alla chiusura a parametro zero per Leroy Abanda, terzino sinistro classe 2000 del Monaco. In Italia si guarda principalmente a centrocampo e a profili giovani: Sensi del Sassuolo piace, se l'operazione andasse avanti si potrebbe inserire Plizzari. E poi c'è Duncan, c'è stato un sondaggio per capire la volontà del Sassuolo. Per quanto riguarda Barella, i rossoneri sono nella lunga lista delle pretendenti al centrocampista: c'è stato un contatto Leonardo-Giulini nei giorni scorsi, ma il Napoli è in pole. Richiesta: 50 milioni senza contropartite. News da Siviglia: gli andalusi vogliono riscattaer Andre Silva, a giugno.