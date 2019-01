Calciomercato, tutte le trattative del 9 gennaio

Ecco cosa è successo martedì 8 gennaio

La Roma ha individuato nel centrocampista ucraino del Genk Ruslan Malinovskyi un possibile rinforzo, più per l'estate che non per questo mercato di gennaio perché la valutazione fatta dai belgi è di 12 milioni di euro più bonus. Cifra impegnativa, ma è un giocatore che piace molto al ds giallorosso Monchi, così come piace Bennacer. A proposito di Empoli, Iachini aspetta un portiere e rivuole Sorrentino che ha già avuto al Palermo. Il Chievo fa muro ma nella giornata la trattativa potrebbe entrare nel vivo. L'Empoli dal Chievo vorrebbe anche Bani. Juventus e Genoa si rivedranno per parlare di Sturaro e di Romero, difensore che i bianconeri vorrebbero per il futuro. Non ci sono segnali di una corsa verso Piatek da parte della Juve, mentre è risaputo che il Napoli vuole Kouamé dal Genoa. Il Frosinone sogna Samaras, attaccante di esperienza del Benfica, e ha chiesto Schiattarella alla Spal. Capitolo Milan: nel giorno della presentazione di Paquetà, Leonardo pungola Higuain e non molla Carrasco, anche se sul mercato "il tempo passa e si perdono occasioni". Halilovic verso il Besiktas. Calhanoglu ha un accordo con il Lipsia, ma Gattuso è stato chiaro: con lui in panchina Calhanoglu non parte. I tedeschi insistono.