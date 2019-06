"Non ho parlato con la Fiorentina, adesso penso solo alla Nazionale". In conferenza stampa a Coverciano Federico Chiesa è riuscito a dribblare le domande sul mercato proprio come fa con gli avversari sul campo. Ma le trattative vanno avanti, nonostante il suo impegno in azzurro è l'inizio - ormai vicino - dell'Europeo Under 21. Così come prosegue l'affare che dovrebbe ormai portare Commisso alla presidenza del club viola. Il nuovo presidente, con il closing ormai immediato, rischia però di dover da subito fare a meno del giocatore più rappresentativo. Chiesa, infatti, si è promesso alla Juventus. L'intesa è stata trovata sulla base di un contratto di cinque anni con ingaggio di dieci milioni di euro lordi a stagione, ovvero cinque netti. Un accordo che, qualora fosse rimasto di competenza della vecchia società, si sarebbe ufficializzato in tempi stretti. Ma il fatto che l'esterno classe 1997 abbia detto sì alla Juventus la rende forte rispetto al nuovo management viola.

Fatta per il rinnovo di Bentancur

Nel caso in cui Chiesa dovesse approdare alla Juventus, in bianconero troverebbe Rodrigo Bentancur. Il centrocampista uruguaiano ha trovato l'intesa per il suo rinnovo: cinque anni di contratto, con ingaggio a salire con una media di 2,5 milioni di euro netti a stagione. Per lui quest'anno 40 presenze e tanta fiducia da parte di Allegri. Ora la voglia di conquistarsi un posto anche con il nuovo allenatore.