Stephan El Shaarawy ha deciso: il suo futuro sarà ancora alla Roma. Dopo l'offerta particolarmente allettante arrivata dallo Shanghai Shenuhua (16 milioni netti all'anno per tre stagioni), l'attaccante giallorossoha ha scelto di declinare la proposta. Con tutto il rispetto dei tanti soldi in ballo, il classe '92 ha semplicemente optato per il no in quanto sin dall'inizio non era troppo convinto di lasciare la Roma. Una scelta calcolata quella di El Shaarawy, che è consapevole di correre il rischio di rimanere in giallorosso a scadenza di contratto ma che è anche pronto a valutare con il suo attuale club un'eventuale offerta per il rinnovo, che però di recente non è mai arrivata. La decisione del giocatore, in ogni caso, non è stata dettata da mancate garanzie economiche o tecniche, ma unicamente dalla volontà di rimanere nella Capitale. Nonostante un accordo economico importantissimo praticamente raggiunto, dunque, El Shaarawy non se l'è sentita di lasciare la Roma: il suo futuro sarà ancora in giallorosso.