Prime ore da giocatore della Juventus, nuovo capitolo di una carriera vincente. Danilo ha compiuto 28 anni lo scorso luglio, nel palmarès ha tutto. Dalle Champions ai Mondiali per Club, dai trionfi in Inghilterra, a quelli in Spagna, Brasile e Portogallo. Adesso spera di togliersi altre soddisfazioni con la maglia bianconera, il modo migliore per riscattarsi dopo le ultime stagioni non troppo entusiasmanti. Tanti sorrisi fin dal momento del suo arrivo, strette di mano, foto, selfie e autografi. Quello più importante lo ha messo sul proprio contratto, firmato con al suo fianco Nedved come testimoniato da uno scatto che lo stesso Danilo ha postato sulla sua pagina Instagram: "É un sogno far parte di questo gigantesco club che respira risultati - la didascalia di accompagnamento - un ottimo posto da chiamare casa! Forza Juve". Il fino alla fine come hashtag finale, nella speranza che sia veramente così. Chi lo farà sentire un po' più a casa sarà Alex Sandro, suo compagno al Porto oltre che connazionale. La Juventus spera in un'intesa vincente.

Le cifre dell'affare Danilo

Danilo è arrivato a Torino nell'operazione che ha portato al Manchester City Joao Cancelo (con conguaglio pari a circa 28 milioni di euro in favore dei bianconeri). Per l'esterno brasiliano un contratto di cinque anni a quattro milioni di euro più bonus. Per lui, nell'ultima stagione in Premier, 22 presenze e un gol. L'obiettivo adesso è quello di arrivare al top della condizione già alla prima di campionato, in programma il prossimo 24 agosto sul campo del Parma. Prima il classico test in famiglia per la Juventus, ovvero l'amichevole contro la Primavera a Villar Perosa (14 agosto). Il miglior modo possibile per Danilo di comoscere la sua nuova realtà.