Cristiano protagonista del calciomercato. Pensiero che dalla Spagna arriva fino in Italia, tappa a Torino obbligatoria, per fare velocemente il giro del mondo. CR7 alla Juventus? Un pensiero stupendo che a breve potrebbe trasformarsi in realtà. O almeno questo è quello che si augurano i tifosi bianconeri che vivono ormai da giorni nella speranza dell'annuncio del colpo più atteso degli ultimi anni. Ma nell'estate del 2018 non c'è un solo Cristiano protagonista del calciomercato: se CR7 sta facendo sognare i sostenitori juventini, c’è un altro Cristiano che ha già detto sì al suo grande amore Livorno: parliamo di Cristiano Lucarelli, tornato ufficialmente nel club toscano, ma questa volta da allenatore dopo i trascorsi da calciatore. Un annuncio così gradito dalle parti di Livorno da sfidare addirittura… Cristiano Ronaldo! "CR7?!?!? Naaaaa... Esiste un solo Cristiano... e ce l'abbiamo noi! #CL99 #BentornatoCristiano", il simpatico annuncio della società amaranto via Twitter.

Lucarelli torna al Livorno da allenatore

Un corteggiamento durato diverso tempo, adesso il sì definitivo: dopo la risoluzione contrattuale con il Catania, Cristiano Lucarelli ha detto ufficialmente sì al Livorno, accettando di guidare la squadra nel prossimo campionato di Serie B. "L'A.S. Livorno Calcio è lieta di informare di aver affidato l'incarico di allenatore della prima squadra per la stagione 2018/19 a mister Cristiano Lucarelli. Livornese doc, Lucarelli è una delle bandiere della Società amaranto con la quale ha giocato per cinque stagioni segnando ben 112 reti in 192 partite. Per lui anche il titolo di capocannoniere in serie A con 24 reti nella stagione 2004/05. Lucarelli è il miglior realizzatore della storia amaranto in serie A con ben 75 reti segnate ed ha totalizzato 6 presenze e 3 reti con la maglia dell’Italia mentre indossava la nostra casacca. La famiglia Spinelli e il dg Peiani augurano a Cristiano di raggiungere grandi traguardi alla guida della squadra amaranto. Il nuovo tecnico del Livorno Cristiano Lucarelli sarà presentato alla stampa Lunedì 9 Luglio 2018, alle ore 18:30 allo stadio 'Picchi' di Livorno", si legge nel comunicato diramato dal Livorno attraverso il proprio sito web.