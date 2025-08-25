La Vuelta è ancora in Italia: la 3^ tappa LIVE

Dopo velocisti e uomini di classifica, oggi probabilmente saranno gli attaccanti i protagonisti della terza tappa della Vuelta. Si corre ancora in Piemonte, da San Maurizio Canavese a Ceres: 134,6 km movimentati e con un doppio GPM, di cui uno al traguardo di quarta categoria
Vuelta 2025, tutto quello che c'è da sapere
Per la quarta edizione consecutiva, la Roja è già passata di mano nella seconda tappa. Vingegaard, peraltro, non indossava la maglia di leader in un Grande Giro da due anni: dalla sua 27esima (e ultima, finora) Maglia gialla sul podio degli Champs-Élysées, da vincitore del Tour de France 2023.
Iniziato il trasferimento!
Gli orari della terza tappa
Inizio previsto alle 14.20, con arrivo preventivato attorno alle 17.22
Ieri si sono conclusi i Mondiali juniores di ciclismo su pista: l'Italia ha brillato e ha chiuso prima nel medagliere
Mondiali Juniores, Italia prima nel medagliere
Vuelta 2025, tappa 2 - La foto del giorno
La caduta di Vingegaard
Il successo di ieri del danese è stato reso più epico dalla precedente caduta causa pioggia. Fortunatamente il capitano della Visma si era rialzato subito e aveva fatto capire di non avere avuto problemi. Sensazione confermata dallo sprint finale
I partecipanti e i favoriti della Vuelta 2025
Vuelta 2025: i partecipanti e i favoriti
Il percorso della Vuelta
Oggi ultima tappa interamente italiana, domani si partirà sempre dal Piemonte, da Susa, ma per finire poi in Francia a Voiron. Dalla cronometro a squadre della quinta frazione la corsa si svilupperà in Spagna (e ad Andorra)
Il percorso della Vuelta 2025: si parte in Italia
La classifica di miglior scalatore per la maglia a pois
- Jonas Vingegaard - 5 punti
- Alessandro Verre - 3 punti*
- Giulio Ciccone - 3 punti
- Joel Nicolau - 2 punti
- David Gaudu - 1 punto
Considerando che Vingegaard dovrà indossare la maglia rossa, Alessandro Verre porterà anche oggi la maglia a pois
La classifica di miglior giovane per la maglia bianca
- Juan Ayuso - 7h56'28''
- Junior Lecerf - S.T.
- Valentin Paret-Peintre - S.T.
- Matthew Riccitello - S.T.
- Giulio Pellizzari - S.T.
La classifica a punti per la maglia verde
- Jasper Philipsen - 50 punti
- Ethan Vernon - 40 punti
- Jonas Vingegaard - 30 punti
- Giulio Ciccone - 25 punti
- David Gaudu - 22 punti
La classifica generale
Le classifiche della Vuelta
Assieme alla vittoria di tappa, Vingegaard ha conquistato pure la maglia rossa di leader della classifica generale e quella a pois come miglior scalatore
Le classifiche della Vuelta 2025
La volata di Vingegaard su Ciccone
La vittoria millimetrica di Vingegaard
Ciccone ha lanciato per primo la volata e sembrava a un passo dalla vittoria, ma il danese negli ultimi metri ha compiuto un'accelerazione notevole
Il racconto della seconda tappa
Vittoria e conquista della maglia rossa del grande favorito Jonas Vingegaard. Beffa per Ciccone, bruciato di un nulla sul traguardo. L'azzurro della Lidl-Trek ha però dimostrato di essere davvero in forma
Vingegaard brucia Ciccone: tappa e maglia rossa!
L'altimetria della tappa
Tappa corta, di 134,6 km, da San Maurizio Canavese a Ceres. Percorso ondulato e favorevole a fughe e attacchi da lontano. Due GPM previsti, il primo di 2^ categoria a Issiglio al km 65,8 e il secondo sul traguardo di 4^ categoria. Da segnalare anche il traguardo volante di Cuorgnè, che garantisce sia secondi di abbuono per la classifica generale che punti per la maglia verde
Buongiorno a tutti, terza tappa della Vuelta, ancora in terra italiana. Avviciniamoci insieme all'inizio della corsa prevista per le 14.30