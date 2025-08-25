La Vuelta è ancora in Italia: la 3^ tappa LIVE

Esplora tutte le offerte Sky
Dopo velocisti e uomini di classifica, oggi probabilmente saranno gli attaccanti i protagonisti della terza tappa della Vuelta. Si corre ancora in Piemonte, da San Maurizio Canavese a Ceres: 134,6 km movimentati e con un doppio GPM, di cui uno al traguardo di quarta categoria

LE CLASSIFICHE - IL PERCORSO - PARTECIPANTI E FAVORITI

Vuelta 2025, tutto quello che c'è da sapere

si parte!

È cominciata ufficialmente la terza tappa della Vuelta 2025!

Per la quarta edizione consecutiva, la Roja è già passata di mano nella seconda tappa. Vingegaard, peraltro, non indossava la maglia di leader in un Grande Giro da due anni: dalla sua 27esima (e ultima, finora) Maglia gialla sul podio degli Champs-Élysées, da vincitore del Tour de France 2023.

Iniziato il trasferimento!

Gli orari della terza tappa

Inizio previsto alle 14.20, con arrivo preventivato attorno alle 17.22

Non solo Vuelta

Ieri si sono conclusi i Mondiali juniores di ciclismo su pista: l'Italia ha brillato e ha chiuso prima nel medagliere

Mondiali Juniores, Italia prima nel medagliere

Vuelta 2025, tappa 2 - La foto del giorno

La caduta di Vingegaard

Il successo di ieri del danese è stato reso più epico dalla precedente caduta causa pioggia. Fortunatamente il capitano della Visma si era rialzato subito e aveva fatto capire di non avere avuto problemi. Sensazione confermata dallo sprint finale

I partecipanti e i favoriti della Vuelta 2025

Vuelta 2025: i partecipanti e i favoriti

Il percorso della Vuelta

Oggi ultima tappa interamente italiana, domani si partirà sempre dal Piemonte, da Susa, ma per finire poi in Francia a Voiron. Dalla cronometro a squadre della quinta frazione la corsa si svilupperà in Spagna (e ad Andorra)

Il percorso della Vuelta 2025: si parte in Italia

La classifica di miglior scalatore per la maglia a pois

  1. Jonas Vingegaard - 5 punti
  2. Alessandro Verre - 3 punti*
  3. Giulio Ciccone - 3 punti
  4. Joel Nicolau - 2 punti
  5. David Gaudu - 1 punto

Considerando che Vingegaard dovrà indossare la maglia rossa, Alessandro Verre porterà anche oggi la maglia a pois

La classifica di miglior giovane per la maglia bianca

  1. Juan Ayuso - 7h56'28''
  2. Junior Lecerf  - S.T.
  3. Valentin Paret-Peintre - S.T.
  4. Matthew Riccitello - S.T.
  5. Giulio Pellizzari - S.T.

La classifica a punti per la maglia verde

  1. Jasper Philipsen - 50 punti
  2. Ethan Vernon - 40 punti
  3. Jonas Vingegaard - 30 punti
  4. Giulio Ciccone - 25 punti
  5. David Gaudu - 22 punti

La classifica generale

Le classifiche della Vuelta

Assieme alla vittoria di tappa, Vingegaard ha conquistato pure la maglia rossa di leader della classifica generale e quella a pois come miglior scalatore

Le classifiche della Vuelta 2025

La volata di Vingegaard su Ciccone

La vittoria millimetrica di Vingegaard

Ciccone ha lanciato per primo la volata e sembrava a un passo dalla vittoria, ma il danese negli ultimi metri ha compiuto un'accelerazione notevole

Il racconto della seconda tappa

Vittoria e conquista della maglia rossa del grande favorito Jonas Vingegaard. Beffa per Ciccone, bruciato di un nulla sul traguardo. L'azzurro della Lidl-Trek ha però dimostrato di essere davvero in forma

Vingegaard brucia Ciccone: tappa e maglia rossa!

L'altimetria della tappa

Tappa corta, di 134,6 km, da San Maurizio Canavese a Ceres. Percorso ondulato e favorevole a fughe e attacchi da lontano. Due GPM previsti, il primo di 2^ categoria a Issiglio al km 65,8 e il secondo sul traguardo di 4^ categoria. Da segnalare anche il traguardo volante di Cuorgnè, che garantisce sia secondi di abbuono per la classifica generale che punti per la maglia verde

Vuelta tappa3

Buongiorno a tutti, terza tappa della Vuelta, ancora in terra italiana. Avviciniamoci insieme all'inizio della corsa prevista per le 14.30

La Vuelta è ancora in Italia: la 3^ tappa LIVE

