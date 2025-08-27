Vuelta, la cronosquadre in diretta LIVE

Esplora tutte le offerte Sky
Dopo le tre tappe in Piemonte e l'arrivo di martedì in Francia, la Vuelta sbarca in Catalogna per la cronometro a squadre di Figueres, un circuito completamente piatto di 24,1 km. Tra le favorite, la Ineos di Ganna e la Visma di Vingegaard, che avrà subito la chance di riprendersi la Maglia rossa, da ieri sulle spalle di Gaudu (che ha lo stesso tempo del danese) grazie ai migliori piazzamenti. Partenza del primo team alle 16.37, l'ultimo scenderà in pedana alle 18.05

CLASSIFICHE - PERCORSO - PARTECIPANTI

LIVE

Start list (1/3)

  • LOTTO - 16:37
  • ALPECIN-DECEUNINCK - 16:41
  • TEAM PICNIC POSTNL - 16:45
  • INTERMARCHÉ-WANTY - 16:49
  • COFIDIS - 16:53
  • TEAM JAYCO ALULA - 16:57
  • LIDL-TREK - 17:01
  • Q36.5 PRO CYCLING TEAM - 17:05

Gli orari della tappa di oggi

La prima delle 23 squadre (la Lotto) partirà alle 16:37, l'ultima a scendere in pedana (la Groupama-FDJ) alle 18:05.

Buon pomeriggio! Dopo le tre tappe (e mezzo) in Piemonte e l'arrivo di martedì in Francia, la Vuelta sbarca in Catalogna per la 5^ frazione di questa 80^ edizione, la cronometro a squadre di Figueres. 

Turner vince in volata la 4° tappa, Gaudu in rosso

VUELTA

Il britannico della Ineos brucia Philipsen allo sprint e si aggiudica la 4^ frazione, la più...

Vuelta in Italia: vince Gaudu, Vingegaard in rosso

3^ TAPPA

David Gaudu vince in volata la terza tappa italiana di questa Vuelta, da San Maurizio Canavese a...

Vuelta, rubate 18 biciclette al team di Vingegaard

Ciclismo

Visma-Lease a Bike, team della maglia rossa alla Vuelta di Spagna Jonas Vingegaard dopo la tappa...

Mondiali Juniores, Italia prima nel medagliere

Ciclismo

La squadra azzurra conclude al primo posto nel medagliere i Mondiali Juniores di ciclismo con 6...
