Vuelta, la cronosquadre in diretta LIVE

Dopo le tre tappe in Piemonte e l'arrivo di martedì in Francia, la Vuelta sbarca in Catalogna per la cronometro a squadre di Figueres, un circuito completamente piatto di 24,1 km. Tra le favorite, la Ineos di Ganna e la Visma di Vingegaard, che avrà subito la chance di riprendersi la Maglia rossa, da ieri sulle spalle di Gaudu (che ha lo stesso tempo del danese) grazie ai migliori piazzamenti. Partenza del primo team alle 16.37, l'ultimo scenderà in pedana alle 18.05

