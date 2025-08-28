Vuelta 2025, la 6^ tappa LIVE

Esplora tutte le offerte Sky
Vuelta 2025, la tappa di oggi in diretta live

live 6^ TAPPA

Oggi sesta tappa della Vuelta, frazione di montagna con arrivo ad Andorra dove la corsa manca dal 2010. Si riparte con Jonas Vingegaard in maglia rossa, dopo la cronosquadre di ieri vinta dalla Uae-Team Emirates. Ciccone e Pellizzari in top ten nella classifica generale

CLASSIFICHE - PERCORSO - PARTECIPANTI

 

LIVE

Primo tentativo di fuga, dopo 2 km: 4 corridori all'attacco

si parte!

Via alla 6^ tappa!

Che quartetto!

Tre i ritiri di oggi

Non partiranno Arjen Livyns (Lotto), Simon Carr (Cofidis) e Pepijn Reinderink (Soudal Quick-Step). 

Via al trasferimento!

I corridori 'sfileranno' per 6 km, prima dell'inizio ufficiale della 6^tappa.

Andorra è il quarto Paese sulla mappa della Vuelta 25, l'edizione con il percorso più internazionale nella storia della corsa.

Il percorso della Vuelta 2025

La classifica degli scalatori

  1. Nicolau Beltran - 11 punti
  2. Sean Quinn - 9 punti
  3. Alessandro Verre - 8 punti
  4. Louis Vervaeke - 8 punti
  5. Jonas Vingegaard - 5 punti

La classifica a punti

  1. Mads Pedersen - 78 punti
  2. Ethan Vernon - 76 punti
  3. Jasper Philipsen - 75 punti
  4. Giulio Ciccone - 67 punti
  5. Jonas Vingegaard - 65 punti

Tutti i partecipanti alla Vuelta

Vuelta 2025: i partecipanti e i favoriti

L'ordine d'arrivo della cronosquadre di ieri

  • 1) UAE TEAM EMIRATES 25'26"
  • 2) TEAM VISMA | LEASE A BIKE +8"
  • 3) LIDL-TREK +9"
  • 4) RED BULL-BORA-HANSGROHE +12"
  • 5) INEOS GRENADIERS +16"
  • 6) MOVISTAR TEAM +17"
  • 7) DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM +17"
  • 8) Q36.5 PRO CYCLING TEAM +22"
  • 9) GROUPAMA-FDJ +24"
  • 10) LOTTO +27"

La classifica generale

  • 1) VINGEGAARD Jonas (Visma) 16h11'24"
  • 2) AYUSO Juan (UAE) +8"
  • 3) ALMEIDA Joao (UAE) +8"
  • 4) SOLER Marc (UAE) +8"
  • 5) CICCONE Giulio (Lidl-Trek) +9"
  • 6) GAUDU David (Groupama-FDJ) +16"
  • 7) JORGENSON Matteo (Visma) +16"
  • 8)  HINDLEY Jai (RBH) +20"
  • 9) PELLIZZARI Giulio (RBH) +20"
  • 10) BERNAL Egan (INEOS) +22"

La tappa di oggi

Tappa di montagna con arrivo a Pal (Andorra) dove la corsa mancava dal 2010, quando a vincere fu Igor Anton. Oltre alla scalata nel Principato, a metà tappa ci sarà anche la lunga salita fino al Collada de Toses, gpm di prima categoria a 1.790 metri di altezza sul livello del mare

