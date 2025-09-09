Vuelta, la 16^ tappa LIVE: ancora salite

Esplora tutte le offerte Sky
Vuelta 2025, la tappa di oggi in diretta live

live Ciclismo

Dopo il giorno di riposo comincia l'ultima settimana della Vuelta. Si riparte con Vingegaard in maglia rossa: il danese ha un vantaggio di 48" su Almeida. Oggi in programma la 16^ tappa con partenza da Poio e arrivo in salita a Mos.Castro de Herville

CLASSIFICHE - PERCORSO - PARTECIPANTI E RITIRI

LIVE

Partono subito dei tentativi di fuga, ma nessuno riesce a prendere il largo

Inizia ufficialmente la 16^ tappa

I corridori si lasciano alle spalle il km 0: via alle danze

Out anche Garofoli!

La Soudal Quick-Step ha annunciato il ritiro dalla Vuelta di Gianmarco Garofoli a causa di una malattia. L'azzurro nelle ultime tappe era stato protagonista in qualche fuga, soprattutto nella frazione di La Farrapona

Vingegaard perde un gregario

Victor Campenaerts non è partito per la 16^tappa a causa  di una sindrome influenzale

L'altimetria della 16^ frazione, particolarmente complicata soprattutto nella seconda parte con quattro GPM e l'arrivo in salita a Mos. Castro de Herville

Tappa 16

Si parte!

Via alla 16^ frazione con l'iniziale passerella neutralizzata

Tutti i vincitori della Vuelta

L'albo d'oro della Vuelta

Classifica giovani: Pellizzari al comando

  1. Giulio Pellizzari 57h 39' 54''
  2. Mattew Riccitello +32"
  3. Junior Lecerf +1'28"
  4. Abel Balderstone Roumens +15'05''
  5. Jaume Guardeno Roma + 17'54''

Classifica scalatori: Vine con 22 punti di vantaggio su Vingegaard

  1. Jay Vine - 61 punti
  2. Jonas Vingegaard - 39 punti
  3. Louis Vervaeke - 32 punti
  4. Joao Almeida - 29 punti
  5. Juan Ayuso - 26 punti

Classifica a punti: dominio Pedersen

  1. Mads Pedersen - 237 punti
  2. Jonas Vingegaard - 139 punti
  3. Giulio Ciccone 115 punti
  4. Ethan Vernon - 111 punti
  5. Jasper Philipsen - 105 punti

La classifica generale dopo 15 tappe: Vingegaard leader

  • 1) VINGEGAARD Jonas - 57h 35' 33''
  • 2) ALMEIDA João +48''
  • 3) PIDCOCK Thomas +2'38''
  • 4) HINDLEY Jai +3'10''
  • 5) GALL Felix +3'30''
  • 6) PELLIZZARI Giulio +4'21''
  • 7) RICCITELLO Matthew +4'53''
  • 8) KUSS Sepp +5'46''
  • 9) LECLERF Junior +5'49"
  • 10) TRAEN Torstein +6'33''

Squadre e partecipanti

Vuelta 2025: i partecipanti e i favoriti

Percorso e vincitori di tappa

Il percorso della Vuelta 2025: si parte in Italia

Tutte le classifiche della Vuelta

Le classifiche della Vuelta 2025

Ieri giorno di riposo, domenica il successo di Pedersen

Ieri i corridori hanno beneficiato dell'ultimo giorno di riposo prima di affrontare le sei decisive tappe della Vuelta. Domenica nella 15^ tappa si era imposto Mads Pedersen

Oggi la 16^ tappa

L'ultima settimana della Vuelta inizia con versione galiziana della Liegi-Bastogne-Liegi: un percorso già affrontato nel 2021 (vinse Clement Champoussin) e riproposto nel 2025 con pochissime modifiche. Dopo i primi 70 km sarà un continuo sali e scendi fino all'arrivo in salita

