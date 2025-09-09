Vuelta, la 16^ tappa LIVE: ancora salite

Dopo il giorno di riposo comincia l'ultima settimana della Vuelta. Si riparte con Vingegaard in maglia rossa: il danese ha un vantaggio di 48" su Almeida. Oggi in programma la 16^ tappa con partenza da Poio e arrivo in salita a Mos.Castro de Herville
Partono subito dei tentativi di fuga, ma nessuno riesce a prendere il largo
Inizia ufficialmente la 16^ tappa
I corridori si lasciano alle spalle il km 0: via alle danze
Out anche Garofoli!
La Soudal Quick-Step ha annunciato il ritiro dalla Vuelta di Gianmarco Garofoli a causa di una malattia. L'azzurro nelle ultime tappe era stato protagonista in qualche fuga, soprattutto nella frazione di La Farrapona
Vingegaard perde un gregario
Victor Campenaerts non è partito per la 16^tappa a causa di una sindrome influenzale
L'altimetria della 16^ frazione, particolarmente complicata soprattutto nella seconda parte con quattro GPM e l'arrivo in salita a Mos. Castro de Herville
Si parte!
Via alla 16^ frazione con l'iniziale passerella neutralizzata
Classifica giovani: Pellizzari al comando
- Giulio Pellizzari 57h 39' 54''
- Mattew Riccitello +32"
- Junior Lecerf +1'28"
- Abel Balderstone Roumens +15'05''
- Jaume Guardeno Roma + 17'54''
Classifica scalatori: Vine con 22 punti di vantaggio su Vingegaard
- Jay Vine - 61 punti
- Jonas Vingegaard - 39 punti
- Louis Vervaeke - 32 punti
- Joao Almeida - 29 punti
- Juan Ayuso - 26 punti
Classifica a punti: dominio Pedersen
- Mads Pedersen - 237 punti
- Jonas Vingegaard - 139 punti
- Giulio Ciccone 115 punti
- Ethan Vernon - 111 punti
- Jasper Philipsen - 105 punti
La classifica generale dopo 15 tappe: Vingegaard leader
- 1) VINGEGAARD Jonas - 57h 35' 33''
- 2) ALMEIDA João +48''
- 3) PIDCOCK Thomas +2'38''
- 4) HINDLEY Jai +3'10''
- 5) GALL Felix +3'30''
- 6) PELLIZZARI Giulio +4'21''
- 7) RICCITELLO Matthew +4'53''
- 8) KUSS Sepp +5'46''
- 9) LECLERF Junior +5'49"
- 10) TRAEN Torstein +6'33''
Ieri giorno di riposo, domenica il successo di Pedersen
Ieri i corridori hanno beneficiato dell'ultimo giorno di riposo prima di affrontare le sei decisive tappe della Vuelta. Domenica nella 15^ tappa si era imposto Mads Pedersen
Oggi la 16^ tappa
L'ultima settimana della Vuelta inizia con versione galiziana della Liegi-Bastogne-Liegi: un percorso già affrontato nel 2021 (vinse Clement Champoussin) e riproposto nel 2025 con pochissime modifiche. Dopo i primi 70 km sarà un continuo sali e scendi fino all'arrivo in salita